Samir Nasri est inquiet pour l’OM avant l’Atalanta

À la veille de recevoir l’Atalanta pour le match aller des demi-finales de la Ligue Europa, l’OM se prépare pour affronter son adversaire à l’Orange Vélodrome malgré les absences. Le club olympien n’est pas considéré comme favori dans cette double confrontation, du moins selon Samir Nasri. L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille (2004-2008), désormais consultant, exprime un certain pessimisme quant aux chances de son ancienne équipe.

« Je suis un peu moins confiant pour Marseille que pour Paris. Le cœur y est. Après, je pense qu’il va falloir faire la différence au match aller. Un peu à l’image de ce qu’ils avaient fait face à Villarreal, car l’Atalanta ce n’est peut-être pas un nom qui fait rêver, mais c’est une équipe très sérieuse en Italie. Leur entraîneur Gian Piero Gasperini, qui est là depuis des années, demande à son équipe de beaucoup courir. Et quand on voit les problèmes physiques des Marseillais en ce moment et tous les blessés, même s’ils en récupèrent, je me fais un peu de soucis » a-t-il confié au Canal Champions Club sur Canal +.

