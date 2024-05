Cristiano Ronaldo réagit à l’annonce de la retraite de Toni Kroos

C’est l’une des informations principales du jour. A 34 ans, Toni Kroos a surpris tout son monde en annonçant qu’il prendra sa retraite sportive à l’issue de l’Euro 2024. Un véritable coup dur pour le Real Madrid qui espérait toujours prolonger son contrat.

Cette décision fait en tout beaucoup réagir. Et un certain Cristiano Ronaldo, qui a été coéquipier de l’Allemand entre 2014 et 2018, a tenu à lui rendre hommage. « Merci pour tout Toni ! Quel honneur de partager le terrain avec toi. Tous mes vœux de réussite pour l’avenir », a-t-il posté en réponse au post mis par Kroos sur son compte Instagram.