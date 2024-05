Real Madrid : Toni Kroos annonce sa retraite !

Coup de théâtre au Real Madrid ! Alors que la fin de la saison se profile, les observateurs se réjouissaient du retour du milieu de terrain de 34 ans en sélection nationale. Jouer l’Euro 2024 organisé en Allemagne, le dernier défi de Kroos avec la Nationalmannschaft est beau. Mais à Madrid, cette tournée d’adieu en sélection n’était pas synonyme de clap de fin avec la Casa Blanca. À l’heure où tout le monde voyait plutôt Luka Modrić (38 ans) tirer sa révérence, c’est finalement le contraire qui risque de se produire. Au moment où le Croate se serait vu offrir une prolongation de contrat, le Real Madrid vient d’annoncer que Kroos prendra sa retraite sportive à l’issue de la saison.

La suite après cette publicité

«Le Real Madrid C. F. annonce que Toni Kroos a décidé de mettre fin à sa carrière de joueur de football professionnel après l’Euro 2024. Le Real Madrid souhaite exprimer sa gratitude et son affection à Toni Kroos, un joueur qui fait déjà partie de l’histoire du Real Madrid et qui est l’une des grandes légendes de notre club et du football mondial», indique le communiqué officiel publié sur le site du Real Madrid. Une information confirmée par le principal intéressé sur son compte Instagram.

À lire

Cristiano Ronaldo réagit à l’annonce de la retraite de Toni Kroos

Un palmarès XXL

«J’y ai vraiment réfléchi pendant longtemps, j’y ai pensé pendant très, très longtemps et ces derniers jours, je suis arrivé à la conclusion que cette saison, cette merveilleuse saison, la dixième saison avec le Real, aussi ma dernière saison avec le Real Et tous ceux qui m’ont écouté attentivement ces dernières années ont entendu à un moment ou à un autre la phrase selon laquelle la seule option pour moi est de terminer ma carrière au Real Madrid. Et quiconque peut ajouter un plus un le sait aussi. Ça veut dire que ma dernière saison au Real signifie aussi que c’est fini au Real cet été, et fini avec le football. Je viens juste de réaliser que c’est beaucoup plus facile que de le dire soi-même et de s’asseoir ici et d’avoir la chair de poule. C’est censé être spécial. Et si, comme moi, vous avez commencé à jouer au football à l’âge de six ans et que vous y êtes parvenu dans une certaine mesure jusqu’à 34 ans, alors c’est avant tout, si le football a toujours été au centre de l’attention, c’était simplement une décision très importante et c’est pourquoi elle n’est pas si facile à prendre aujourd’hui. Mais elle a été touchée et je peux maintenant comprendre ce sentiment d’être très heureux d’un côté et très triste de l’autre.»

La suite après cette publicité

Comprenez-vous le choix de Toni Kroos de prendre sa retraite ? OUI NON Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Le samedi 1er juin, Toni Kroos disputera donc son tout dernier match avec la Casa Blanca. Comme un symbole, ce sera une cinquième finale de Ligue des Champions avec les Merengues (après 2016, 2017, 2018, 2022), la sixième de sa carrière (2013 avec le Bayern Munich). Arrivé à Madrid en 2014, l’international allemand rêve sans doute de faire ses adieux au ballon rond avec une C1 et un Euro en poche. Deux trophées potentiels qui viendraient garnir son armoire à trophées où figurent, entre autres, 3 Bundesligas, 4 Ligas, 5 Ligues des Champions, 6 Coupes du Monde des Clubs et 5 Supercoupes de l’UEFA. Tout simplement extraordinaire.