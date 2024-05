Simon Kjaer quitte l’AC Milan

C’est désormais officiel, le vétéran défenseur central danois de 35 ans, Simon Kjaer, a fait ses adieux à l’AC Milan. L’ex-Lillois, qui avait rejoint les Rossoneri en 2020, aura disputé 120 rencontres (1 but inscrit) en cinq ans. Cette saison, il a disputé 19 rencontres de Serie A et ne prolongera pas son contrat avec le deuxième du Championnat italien.

«Depuis quelques mois, j’ai eu le sentiment qu’il était temps d’arrêter. Au cours de ces quatre années, je suis arrivé à un bon point, mais je pense que j’aurais pu faire quelque chose de plus. Il faut savoir souffrir et avoir la bonne mentalité. Avec un groupe solide, on peut faire beaucoup de choses, même avec moins de qualité, c’est toujours la mentalité qui compte. Pour le budget que Milan a dépensé en quatre ans, peu d’équipes en Europe ont réussi à faire ce que nous avons fait», a-t-il annoncé sur le site officiel du club.