Daniel Riolo conseille Habib Beye à l’OM

À la recherche d’un nouvel entraîneur pour remplacer Jean-Louis Gasset, parti à la retraite, l’Olympique de Marseille s’est penché sur le cas Paulo Fonseca. L’entraîneur de Lille, qui n’a pas encore pris de décision sur son avenir, est encore loin de la Provence. Une situation que ne comprend pas Daniel Riolo, l’éditorialiste de RMC. Selon lui, le club provençal devrait se projeter avec Habib Beye, un entraîneur libre sur le marché après son départ du Red Star et volontaire à l’idée de rejoindre l’OM.

«Demain, si tu me dis, on tente Habib Beye, je ne tombe pas de ma chaise. Pourquoi pas ? Il connaît l’environnement», a-t-il d’abord exprimé, avant d’argumenter son point de vue. «On a pris un entraineur à poigne, Gattuso, échec, on a pris Marcelino, qui a une bonne cote en Espagne, catastrophe. Si tu arrives à avoir Fonseca, très bien mais pour l’instant, il ne veut pas venir et attend d’autres réponses. Vas-y à fond sur un mec qui a envie de venir et qui rêve de venir (…) Je ne vois pas de contre-indication majeure à tenter l’expérience Habib Beye à l’OM», a ajouté Riolo à propos de l’ancien défenseur de l’OM.