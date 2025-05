OM : Longoria, Benatia et De Zerbi attendus aux Etats-Unis par McCourt

La Ligue 1 a baissé son rideau samedi soir avec une 2e place pour l’OM. Les Phocéens ont atteint leur objectif de qualification en Ligue des Champions, un grand soulagement pour la direction qui aurait été contrainte de réduire la voilure l’an prochain dans le cas inverse. Avant le lancement des grandes négociations sur le mercato, c’est le moment choisi pour tout l’état-major du club de se rendre aux États-Unis pour y rencontrer Frank McCourt.

D’après les informations de RMC, Pablo Longoria, Medhi Benatia et Roberto De Zerbi ont tous les trois pris l’avion pour visiter le propriétaire de l’OM. Les trois hommes vont faire un point sur la saison et effectuer un bilan, comme c’est le cas chaque année à cette période propice à aborder certains sujets sans le stress et la frénésie de la compétition. En revanche, voir le technicien italien dans cette délégation est plutôt inhabituel pour un entraîneur sous l’ère Longoria.