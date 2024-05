Quel avenir pour le Real Madrid sans Toni Kroos ?

Il vient de l’annoncer ce mardi 21 mai, Toni Kroos arrive sur la fin de son aventure footballistique. Devant encore disputer un match de Liga contre le Real Betis Balompié et la finale de la Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund avant d’aller faire l’Euro 2024 avec l’Allemagne à domicile, le milieu de terrain allemand est à deux matches de la fin de son aventure madrilène. L’ancien du Bayern Munich qui compte 463 apparitions pour les Merengues pour 28 buts et 98 offrandes est en passe de gagner sa 5e Ligue des Champions et son 23e trophée avec le club espagnol en dix années de bonheur.

Créateur, maître du tempo et du temps, le natif de Greifswald a été l’une des clefs de voute des succès madrilènes pendant des années et va naturellement laisser un vite à combler. Le Real Madrid a souvent su remplacer ses stars, mais le défi ne sera pas une si simple affaire pour autant. Sérénité, qualité technique, maîtrise du rythme des rencontres, jeu long, les qualités qui caractérisent le milieu de terrain allemand sont nombreuses. Et il va falloir que le Real Madrid compense ce départ. Avec l’arrivée imminente de Kylian Mbappé qui devrait transformer l’actuel 4-4-2 losange du Real Madrid à un 4-3-3 avec Joselu, Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Brahim Diaz, Arda Güler et Rodrygo Goes dans le secteur offensif, l’entrejeu va voir Jude Bellingham (20 ans) redescendre d’un cran.

Une recrue, Luka Modric ou les deux ?

S’il a su magnifier au maximum le rôle qui lui a été attribué, le milieu anglais est amené à retrouver une place beaucoup plus traditionnelle pour lui dans l’entrejeu. À ses côtés, Federico Valverde (25 ans) est aussi attendu pour être titulaire. L’Uruguayen est depuis cinq saisons incontournables avec les Merengues. Encore une fois très précieux cette saison, il a su apporter cette verticalité, cette projection et cette capacité à frapper de loin. Dès lors, la troisième place de titulaire se jouera comme souvent entre Eduardo Camavinga (21 ans) et Aurélien Tchouaméni (24 ans). Le dernier cité a pris l’avantage cette saison tandis que l’ancien Rennais a été plutôt un joker de luxe dont la polyvalence lui a permis de jouer dans différents registres.

Les deux joueurs semblent bien partis pour une nouvelle fois se tirer la bourre afin de gratter la dernière place de titulaire au Real Madrid. Du moins, à part si les Merengues décident d’apporter une nouvelle recrue d’envergure dans l’entrejeu. Le nom de Bruno Guimaraes (Newcastle) a notamment été cité même si une autre possibilité demeure, la prolongation de Luka Modric (38 ans) pour une année supplémentaire. Le Croate arrive en fin de contrat et semblait partant pendant un moment, mais sa bonne fin de saison a changé la donne et le départ de Toni Kroos pourrait aussi jouer dans ce dossier. Voir une recrue arriver et Luka Modric rester n’est pas farfelu d’ailleurs. Sixième milieu du Real Madrid, Dani Ceballos (27 ans) est sous contrat jusqu’en juin 2027 et reste marginal (26 apparitions, mais 861 minutes disputées seulement) dans les plans de Carlo Ancelotti. Si l’Espagnol et/ou Luka Modric part(ent), une recrue risque bien d’arriver. Le cas échéant, cela serait plus surprenant, car les postes sont parfaitement doublés.