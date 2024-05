LdC : Carlo Ancelotti et Rodrygo s’emballent pour Toni Kroos

24e minute de jeu, Toni Kroos avance avec le ballon depuis le rond central. Avec une vision de jeu impressionnante, il trouve Vinicius Júnior en profondeur, permettant ainsi au Brésilien de marquer le premier but de la partie. À la fin du match, l’Allemand, qui n’a pas encore signé de nouveau contrat avec le Real Madrid, a été l’un des meilleurs joueurs sur le terrain. Interrogé en fin de match, Carlo Ancelotti a décrypté la prestation de son joueur. «Nous avons parfois géré le ballon, la possession. Ils n’ont pas mis beaucoup d’intensité sur la pression, il y avait de l’espace. Ils ont gardé la ligne assez haute et nous en avons profité grâce à une passe et un mouvement fantastiques de Vinicius. (…) Évidemment, il faut avoir un milieu de terrain qui vous donne le ballon comme Kroos » a-t-il confié en zone mixte.

Son coéquipier Rodrygo a été également en admiration devant son coéquipier allemand : « je n’ai pas vraiment de mots. Je ne peux pas l’expliquer… Je sais juste que j’adore jouer avec Toni et que c’est un crack. J’espère qu’il continuera à jouer avec nous pendant encore de nombreuses années» a-t-il avoué devant les médias.