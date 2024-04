Real : la réaction à chaud de Tchouameni

Le Real Madrid a sauvé les meubles face au Bayern Munich. Dominé durant l’essentiel de la rencontre, le club merengue s’en est remis à Vinicius, auteur d’un doublé, pour quitter l’Allemagne avec un nul 2-2. Comment analyser cette drôle de rencontre ? Aurélien Tchouaméni s’y est essayé au micro de Canal Plus.

« On a fait un bon match, on aurait pu faire meiux, mais ce n’est pas facile de venir ici, même si c’est compliqué pour eux en championnat. La Ligue des Champions, c’est pour les grandes équipes avec les grands joueurs. Ils ont énormément d grands joueurs. On a cette force collective de tout donner jusqu’à la fin. On a réussi à revenir », a-t-il glissé. « Ca fait partie de l’adn de notre équipe, tout donner du début jusqu’à la fin. On sait qu’on peut revenir avec les joueurs qu’on a ».