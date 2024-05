Rodez - Paris FC : les compositions officielles

L’ASSE va connaître son prochain adversaire. Respectivement 4e et 5e de Ligue 2, Rodez et le Paris FC s’affrontent ce mardi soir en play-off 1 (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 20h30) pour une place face aux Verts au tour suivant, avant de retrouver le FC Metz en barrage pour tenter de monter en Ligue 1.

La suite après cette publicité

Le RAF se présente dans un 3-5-2 avec Sylla et Abdallah en pistons, entourant un entrejeu composé de Haag, Taïbi et Rajot. Sans Arconte, blessé, Corredor est associé à Hountondji à la pointe de l’attaque. En face, les Parisiens doivent se passer de Kebbal et devraient être organisés en 4-3-3, où Lopez et Lukembila prennent notamment les couloirs offensifs, Dicko étant aligné dans l’axe devant un trio Camara-Mandouki-Marchetti.

Les compositions :

Rodez : Jaouen - Danger, Raux Yao, Mambo - Sylla, Haag, Taïbi, Rajot, Abdallah - Corredor, Hountondji.

La suite après cette publicité

Paris FC : Nkambadio - Dabila,, Mbow, Kolo, Ollila - Camara, Mandouki, Marchetti - Lopez, Dicko, Lukembila.