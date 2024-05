Le Werder Brême a pris une décision pour Skelly Alvero

Arrivé l’été dernier à l’Olympique Lyonnais en provenance de Sochaux, Skelly Alvero (22 ans) a été prêté dès cet hiver du côté du Werder Brême. Une expérience où il a peu joué avec 6 petites apparitions pour un but. Pour autant, le club allemand n’est pas insensible avec l’idée de le conserver mais pas à n’importe quel prix. Prêté avec une option d’achat de 6,25 millions d’euros (bonus compris) et un pourcentage à la revente situé entre 15% et 20% pour les Gones, Skelly Alvero est un joueur assez cher pour le Werder Brême.

«Nous avons exprimé à Lyon notre intérêt de vouloir continuer avec Skelly pour la nouvelle saison. Nous sommes actuellement en discussions», a d’ailleurs expliqué Clemens Fritz, responsable du football professionnel du Werder Brême pour DeichStube. Deux possibilités sont sur la table, soit un nouveau prêt, soit un achat du club allemand, mais à un prix moins élevé.