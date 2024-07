Sankt Pauli - OL : les compositions officielles

Actuellement en stage en Autriche, l’Olympique Lyonnais le clôture ce jeudi après-midi face à Sankt Pauli à la Silberstadt Arena de la ville de Schwaz. Après une victoire 7-0 contre Chassieu-Décines puis un succès 3-2 face au WSG Tirol, les hommes de Pierre Sage tenteront de terminer sur un joli 3/3 dans ces matches de préparation. De son côté, le club allemand, tout juste promu en Bundesliga, s’est imposé contre Bremer (3-1) puis s’est incliné face à Greuther Fürth (1-3), encore pensionnaire de Bundesliga 2 la saison prochaine. La rencontre sera à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 18h.

La suite après cette publicité

Pour ce match, l’Olympique Lyonnais ne peut toujours pas compter sur Georges Mikautadze, qui rejoindra le groupe rhodanien la semaine prochaine, tandis qu’Alexandre Lacazette est évidemment absent puisqu’il dispute les Jeux Olympiques avec l’équipe de France. Pierre Sage aligne donc un 4-3-3 avec Perri dans les buts, Adryelson et Caleta-Car en charnière centrale et Mata et Abner en latéraux. Au milieu, le trio Caqueret-Matic-Tolisso débute tandis que Baldé et Fofana accompagneront Orban, seul en pointe.

Les compositions officielles :

Sankt Pauli : Voll - Mets, Dzwigala,, Nemeth - Metcalfe, Irvine, Wagner, Ritzka - Afolayan, Albers, Banks

OL : Perri - Mata, Aryelson, Caleta-Car, Abner - Caqueret, Matic, Tolisso - Baldé, Orban, Fofana