Cagliari : Claudio Ranieri prend sa retraite

«J’ai décidé que Cagliari serait la dernière équipe que j’entraînerai ». Avec ces paroles remontant au mois d’août dernier, Claudio Ranieri avait annoncé ses adieux imminents au football. Après le maintien obtenu sur le banc sarde, l’entraîneur italien de 72 ans quitte désormais le monde du football pour prendre une retraite bien méritée. Passé par Naples, la Fiorentina, Valence, l’Atletico de Madrid, Chelsea, Parme, la Juventus, la Roma, l’Inter, l’AS Monaco, l’équipe nationale grecque, le FC Nantes, Fulham, la Sampdoria et Watford, il a marqué l’histoire du football avec le titre de Premier League avec Leicester :

La suite après cette publicité

«Mister Ranieri prend congé de Cagliari : dans ses deux expériences avec le Club a toujours réussi à amener l’équipe à atteindre l’objectif final. Déjà auteur dans le passé de deux promotions (de Serie C à Serie A) et d’un maintien dans la plus grande série, il a accompli un autre chef-d’œuvre au cours de la dernière année et demie avec la victoire des séries éliminatoires et la conquête dans cette saison du maintien dans l’élite», est écrit dans un communiqué sous la forme d’une lettre d’adieu publié sur le site officiel du club sarde. Monsieur Ranieri, bonne retraite !