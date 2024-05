Barça : une première recrue à bas coût ?

Cet été, le FC Barcelone va changer de visage. Xavi Simons, Joshua Kimmich ou encore Bernardo Silva sont des noms espérés en Catalogne, mais la situation financière des Blaugranas ne permet pas de s’offrir ces recrues, du moins pour le moment et sans vente. Dans cette optique, le directeur sportif Deco a trouvé un plan B beaucoup plus attractif d’un point de vue financier : Ayoze Perez.

La suite après cette publicité

L’attaquant de 30 ans, sous contrat jusqu’en 2027 avec le Real Betis, réalise une bonne saison avec l’écurie andalouse. L’Espagnol a inscrit 11 buts et délivré deux passes décisives, et figure dans le viseur du FC Barcelone, indique AS. Il faudra offrir quatre millions d’euros seulement pour s’offrir ses services, une aubaine pour le FC Barcelone.