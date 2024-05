Euro 2024 : l’Autriche, adversaire de la France en poules, dévoile sa belle liste

Elle n’aura pas le droit à l’erreur dans une poule D relevée avec la France, la Pologne et les Pays-Bas. Huitième de finaliste du dernier Euro, l’Autriche va forcément chercher à faire mieux lors de l’édition en Allemagne cet été. Presque à domicile, "Die Rot-Weiss-Roten" ont sûrement un coup à jouer et risquent d’être un poil à gratter dont il faudra se méfier dans cette compétition.

Pour ce faire, Ralf Rangnick ne devait pas se louper dans le choix de ses joueurs. Premier adversaire des Bleus qu’ils affronteront le 17 juin prochain (21h), l’Autriche aura fière allure vu la liste convoquée ce mardi par l’ancien coach de Manchester United. Mis à l’écart lors de la dernière rencontre de Lens pour se préparer à cette échéance, Kevin Danso figure bel et bien dans cette liste. Marcel Sabitzer, Marko Arnautovic et Christoph Baumgartner y figurent également. Les anciens de Ligue 1 Flavius Daniliuc et Patrick Pentz sont aussi de la partie.

La liste de l’Autriche :

Gardiens : Niklas Hedl, Tobias Lawal, Heinz Lindner, Patrick Pentz.

Défenseurs : Flavius Daniliuc, Kevin Danso, Stefan Lainer, Philipp Lienhart, Phillipp Mwene, Stefan Posch, Leopold Querfeld, Gernot Trauner, Maximilian Wöber.

Milieux : Thierno Ballo, Christoph Baumgartner, Florian Grillitsch, Marco Grüll, Florian Kainz, Konrad Laimer, Alexander Prass, Marcel Sabitzer, Romano Schmid, Matthias Seidl, Nicolas Seiwald, Patrick Wimmer.

Attaquants : Marko Arnautovic, Maximilian Entrup, Michael Gregoritsch, Andreas Weimann.