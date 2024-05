Euro U17 : la France humiliée par l’Angleterre pour son entrée en lice

Finaliste en titre (battue par l’Allemagne aux tirs au but), l’équipe de France a entamé cet Euro U17 de manière catastrophique. Les Bleuets ont été giflés par l’Angleterre 4-0 et compromettent déjà leur chance pour la suite de la compétition. Dans ce groupe D, la poule de la mort, il faudra encore affronter l’Espagne (24 mai) et le Portugal (27 mai).

Malgré les présences de Rayane Messi (Dijon) et Joane Gadou (PSG), les joueurs de José Alcocer n’ont pas existé pour leur entrée en lice. Dès la pause, les jeunes Anglais menaient déjà 3-0 grâce à un doublé de Mikey Moore (2e, 39e) et un but signé Ethan Nwaneri. Le joueur d’Arsenal a finalement lui aussi inscrit un doublé (51e).