Trophées UNFP 2024 : les nommés pour le titre du meilleur joueur de Ligue 1

La saison n’est pas encore terminée, mais l’heure des bilans approche. Alors que Brest, Monaco, Lille ou encore Nice bataillent pour une place en Ligue des Champions, le PSG a lui déjà été sacré champion de France suite à la dernière journée de Ligue 1. Il y a encore de nombreux points chauds à régler, des places européennes à la lutte pour le maintien, mais comme chaque année, le syndicat des footballeurs professionnels évoluant en France (l’UNFP) offre un petit bol d’air dans le sprint final.

Ce mardi, la liste des nommés pour le titre de meilleur joueur de Ligue 1 pour la saison 2023-2024 a été dévoilée. Et sans surprise, on y retrouve Kylian Mbappé, l’attaquant du Paris Saint-Germain, qui truste une fois de plus la première place au classement des buteurs avec 26 réalisations. Il est d’ores et déjà le grand favori pour ce titre individuel, qu’il a remporté lors des 4 dernières éditions ! Avant de quitter le PSG pour le Real Madrid, il a de grandes chances de s’octroyer pour la dernière fois cette récompense.

Les surprises Lees-Melou et Zhegrova

Pour l’accompagner, on retrouve un de ses partenaires, à savoir Ousmane Dembélé, qui occupe pour l’instant la première place du classement des passeurs de L1. Les deux Parisiens apparaissent comme les favoris à la victoire finale. Mais leurs concurrents ont des arguments. On pense aux 14 buts de Pierre-Emerick Aubameyang avec l’OM en L1. L’attaquant gabonais s’est imposé comme le meilleur atout offensif des Olympiens cette saison.

Les deux relatives surprises viennent de Brest et Lille, qui occupent pour l’instant des places qualificatives pour la Ligue des Champions. Pierre Lees-Melou, âgé de 30 ans, est récompensé de sa merveilleuse saison avec cette nomination. Plus surprenant encore, la présence d’Edon Zhegrova, l’ailier kosovar du LOSC, qui a réalisé de belles performances, mais a parfois fait preuve d’irrégularité. On notera les absences de joueurs de l’AS Monaco, actuel 2e de Ligue 1, d’Alexandre Lacazette, qui porte l’OL sur ses épaules, ou encore de Jonathan David, deuxième meilleur buteur de L1.