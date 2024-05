Julio Baptista tranche entre Vinicius et Bellingham pour le Ballon d’Or

La course au Ballon d’Or s’intensifie, alors que la saison de clubs se termine dans quelques semaines. Deux favoris se dégagent dans le sprint final : Vinicius et Jude Bellingham. Les deux joueurs du Real Madrid, auteurs d’une excellente saison sur le plan individuel, peuvent ajouter une Ligue des Champions dans 10 jours en cas de succès face au Borussia Dortmund. Alors que l’un va disputer la Copa America avec le Brésil, et l’autre l’Euro avec l’Angleterre, Julio Baptista a donné son favori à l’instant T pour l’obtention de ce trophée. L’ancien joueur du Real Madrid (2005-2008) a pris partie pour son compatriote, Vinicius, comme il l’a confié au cours d’un entretien accordé à Marca.

«Il a fait preuve d’une grande régularité dans les grands matches, et seuls les meilleurs y parviennent. Le Ballon d’Or ? Cette année, il ne fait aucun doute que je lui donnerais le Ballon d’Or. Entre lui et Bellingham, je pense que je le donnerais à Vini parce qu’il fait plus la différence dans les grands matchs», a confié l’ancien joueur de Malaga.