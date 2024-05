Le message émouvant de Luka Modric à Toni Kroos

Kroos-Modric ; ce fut la colonne vertébrale de tous les succès récents du Real Madrid. Le Croate et l’Allemand, souvent bien accompagnés par d’autres joueurs comme Casemiro, ont ainsi écrit l’histoire du Real Madrid. Forcément, la retraite de Kroos va laisser Modric orphelin de son meilleur acolyte au milieu. Sur les réseaux sociaux, le Ballon d’Or 2018 a tenu à publier un joli message pour son partenaire.

« Cher Toni, j’ai du mal à écrire ces mots. Le monde du football est triste parce qu’un footballeur historique s’en va, et j’avoue que je suis aussi très triste. Mec, tu es une légende du sport et une légende du Real Madrid. J’ai vraiment aimé jouer avec toi. Ce fut vraiment un honneur de partager le milieu de terrain du Real Madrid avec toi. Tu as des qualités qui font de toi un footballeur unique et spécial, et il n’y aura pas d’autre Toni Kroos. Des nuits européennes inoubliables, des titres, la magie du Bernabéu… Nous n’oublierons jamais cette étape dorée dans le club de nos vies. Tu as tout accompli, mais il te reste une chose. Ensemble pour la quinzième (Ligue des Champions, NDLR). Tu vas me manquer, mec », a écrit le Croate sur ses réseaux sociaux. Bel hommage…