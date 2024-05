Play-offs Ligue 2 : Rodez vient à bout du PFC aux tirs au but

Ce premier tour de barrages de Ligue 2 nous a réservé un magnifique suspense. Respectivement 4e et 5e du championnat, Rodez et le Paris FC s’affrontaient pour avoir l’honneur d’affronter Saint-Etienne lors du second tour vendredi prochain. Tout est parti très vite dans cette rencontre avec l’ouverture du score pour les Parisiens signée Dicko (0-1, 4e). Les Ruthénois ont égalisé dans la foulée par un penalty de Danger (1-1, 8e), avant de prendre l’avantage sur une superbe reprise de Corredor (2-1, 33e). Les hommes de Didier Santini faisaient un pas de plus vers la qualification puisque Mbow écopait d’un second avertissement dès le retour des vestiaires (48e).

global 41 Possession 59 55 Duels gagnés 45 85 Passes réussies 86

Malgré cette supériorité numérique, les locaux ne parvenaient pas à faire le break et restaient à portée de fusil de leurs adversaires. Dabila en profitait pour égaliser à la dernière seconde sur corner (2-2, 90e+7) et envoyait tout le monde aux tirs au but. Malgré le grand jeu sorti par son gardien Nkambadio (deux arrêts sur les deux premiers tirs, le troisième à côté), le PFC n’a pas réussi à conclure la moindre de ses 4 balles de match. Jaouen a lui aussi repoussé la tentative de Jabbari, et a vu Mandouki et Camara manquer le cadre. C’est donc Rodez qui ira à Saint-Etienne pour une place en Ligue 1 lors d’une double confrontation face à Metz.