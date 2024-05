Bonne nouvelle pour le PSG dans le dossier Antonio Silva !

L’été sera chaud sur le mercato et notamment du côté du Paris Saint-Germain. Champion de France, demi-finaliste de la Ligue des Champions et finaliste de la Coupe de France, le club francilien a réalisé une très belle saison, mais ne veut pas s’arrêter là et souhaite se renforcer pour le prochain exercice. Outre le milieu de terrain, la défense centrale est un chantier important avec les longues blessures de Lucas Hernandez et Presnel Kimpembe, Danilo Pereira et Milan Skriniar qui ont été décevants et le jeune Lucas Beraldo qui a bien dépanné, mais reste davantage un remplaçant pour le moment. Seul le capitaine Marquinhos a été à la hauteur des ambitions parisiennes.

Si des départs peuvent arriver dans ce secteur du côté du Paris Saint-Germain, une recrue est vivement attendue afin de renforcer les rangs franciliens. La piste Leny Yoro (18 ans) est active et fait l’objet d’un joli bras de fer entre les Parisiens et le Real Madrid. Une autre option mène vers Antonio Silva (20 ans) qui brille de mille feux du côté de Benfica depuis deux ans. Révélé lors du dernier exercice où il a connu une trajectoire ascendante très rapidement, le natif de Viseu a eu un peu plus de mal à l’image de son équipe cette saison, mais reste l’un des cadres de l’équipe (50 matches disputés, 2 buts). Assurant et rassurant, il a été l’un des rares à sortir la tête de l’eau.

Un prix situé entre 60 et 70 M€

International portugais (9 capes), il est dans la liste de Roberto Martinez pour l’Euro 2024 cet été et avait déjà figuré dans la sélection quart de finaliste de la Coupe du Monde 2022. De belles références pour le vainqueur de la Youth League 2022 qui en font l’un des joueurs les plus prometteurs de sa génération au poste de défenseur central. Et cela, Benfica en est bien conscient. Alors que le joueur est sous contrat jusqu’en juin 2027 avec les Aguias, il dispose d’une clause libératoire de 100 millions d’euros. Se réfugiant longuement derrière ce prix, Benfica pourrait accepter de revoir sa position pour cet été.

Avec Morato et Tomas Araujo qui ont montré certaines garanties, Benfica n’est pas totalement fermé à une vente d’Antonio Silva qui serait vu comme une bonne nouvelle pour l’équilibre des comptes du club. D’autant plus que le Championnat d’Europe pourrait offrir une nouvelle exposition au joueur. Selon A Bola, Benfica sait que la mauvaise saison collective risque de refroidir certains prétendants et pourrait accepter de baisser son prix pour qu’il se retrouve entre 60 et 70 millions d’euros. Benfica serait ouvert aux négociations après l’Euro 2024. Outre le PSG, Manchester United et Liverpool sont également sur les rangs.