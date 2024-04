Leny Yoro met un coup de pression au Real Madrid, le prix de Xabi Alonso est connu

Le Real Madrid perd du terrain sur le dossier Yoro

Dans ses pages intérieures, la presse catalane révèle quelques infos mercato. Sport parle du dossier Leny Yoro qui est l’une des priorités des Madrilènes. L’objectif est de le recruter le plus tôt possible. Mais l’affaire est encore loin d’être bouclé. Alors que le LOSC réclame pas moins de 100M€ pour lâcher sa pépite, le principal intéressé s’impatiente. D’après le média, il commence même à désespérer face à la passivité du Real Madrid. Attention, car le PSG est aussi dans le coup.

La clause secrète de Xabi Alonso

Grâce à sa 9e victoire d’affilée en Bundesliga, Leverkusen compte 16 points d’avance et a la possibilité de devenir champion dès la semaine prochaine. Les hommes de Xabi Alonso réalisent une saison en tout point historique. Comme annoncé par lui-même, l’Espagnol va rester au Bayer la saison prochaine. Selon les dernières rumeurs, Xabi Alonso possède une clause spéciale dans son contrat. L’ancien milieu de terrain aurait la possibilité de rejoindre l’un des trois clubs dont il a porté les couleurs durant sa carrière : Liverpool, le Real Madrid et le Bayern Munich. Plus encore, le Sunday Mirror explique qu’il existe une autre clause secrète dans son contrat qui court jusqu’en 2026. Les clubs souhaitant s’attacher ses services devront débourser 13 M de livres, soit environ 15M€ à partir de 2025.

L’avenir flou d’Ethan Mbappé

À quelques jours du quart de finale aller de la Ligue des Champions face au FC Barcelone, Luis Enrique a fait le choix de reposer ses cadres et d’aligner une équipe bis. Résultat, le club parisien a concédé le match nul 1-1. Deux jeunes ont fêté leur première titularisation : Yoram Zague et Senny Mayulu. Au contraire d’Ethan Mbappé qui a vu son statut être totalement bouleversé depuis l’annonce du départ de son frère. Bien qu’il a fait son retour dans le groupe hier, le milieu de terrain n’est pas rentré en jeu. Si le joueur se voit bien rester dans la capitale, les discussions concernant une prolongation de contrat ont été gelé par Nasser Al-Khelaifi. Alors que des rumeurs expliquaient qu’il pourrait suivre son frère au Real, ce n’est pas la tendance d’après RMC Sport. Ethan Mbappé est suivi en Allemagne et en Espagne. Plusieurs clubs de Ligue 1 sont aussi intéressés, affaire à suivre.