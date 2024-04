Mercato Benfica : le PSG se déplace pour Antonio Silva

Ce soir, Benfica accueille le Sporting CP au Estadio da Luz pour le compte de la demi-finale retour de la Coupe du Portugal (victoire 2-1 des Leões à l’aller, ndlr). Un match qui promet et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce derby lisboète sera suivi avec attention par pas mal de clubs. Sur la pelouse de l’antre des Aguias, plusieurs joueurs cotés vont croiser le fer sous les yeux des recruteurs. C’est le cas par exemple des Sportinguistas Viktor Gyökeres (25 ans) et Ousmane Diomande (20 ans) ou du milieu benfiquista João Neves (19 ans).

Concernant ce dernier, Record affirme d’ailleurs ce mardi matin que Manchester United dispose d’une enveloppe de 100 M€ pour faire flancher le SLB l’été prochain. Mais ce n’est pas tout. Dans ses colonnes, le quotidien portugais parle également d’un certain Antonio Silva. Âgé de 20 ans et lancé dans le grand bain de la Liga Betclic la saison dernière, le défenseur central lusitanien (54 matches de championnat, 5 buts) est dans le viseur du Paris Saint-Germain !

Le PSG raffole des pépites portugaises

Record affirme d’ailleurs qu’un émissaire du club de la capitale sera présent ce soir dans les travées du Estadio da Luz pour observer la jeune pousse lisboète (et peut-être aussi João Neves, également pisté par le PSG). Pour rappel, Antonio Silva est lié à Benfica jusqu’en 2027 et dispose d’une clause libératoire de 100 M€. Également annoncé dans le viseur de Chelsea, Manchester United, Arsenal, la Juventus, le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid, le natif de Viseu est l’un des meilleurs jeunes du SLB que les Aguias auront du mal à retenir, à l’instar de Neves.

Défenseur axe droit évoluant aux côtés de Nicolas Otamendi, Antonio Silva dispose d’un profil de droitier intéressant pour le PSG. Les champions de France en titre sont bien fournis en gauchers (Lucas Hernandez, Lucas Beraldo, Presnel Kimpembe), mais le côté droit est perfectible, sans oublier le fait que le PSG s’active pour préparer l’après-Marquinhos. Plus que jamais friand de jeunes pépites portugaises ces dernières années (Vitinha, Gonçalo Ramos, Nuno Mendes), Paris va-t-il profiter de ses bonnes relations avec Benfica sur le mercato pour enrôler un autre grand espoir lusitanien ?