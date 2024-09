Real Madrid : Carlo Ancelotti veut déjà sacrifier une star offensive

Cette saison, le Real Madrid espère garder son titre et soulever sa seizième Ligue des champions. Avant d’en arriver là, le chemin est encore très long. D’autant que les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu n’ont pas forcément rassuré lors de leur première sortie de la saison en C1. Opposés à Suttgart mardi soir, les Merengues se sont imposés 3 à 1. Un score qui ne reflète pas forcément la physionomie de la rencontre puisque les Allemands ont plus que bousculé les champions d’Europe en titre. Ils se sont procurés plusieurs occasions, qui auraient pu finir au fond des filets sans un grand Thibaut Courtois. Le Belge n’a pas forcément été aidé par sa défense, qui a été pointée du doigt hier par la presse espagnole.

La suite après cette publicité

Idem pour le milieu de terrain, qui a été un vrai "gruyère" pour Relevo. Le média ibérique a ajouté au sujet de la prestation globale de l’équipe madrilène : «le champion n’a pas joué comme le champion, mais il a gagné comme le champion (…) Les hommes d’Ancelotti ont battu une équipe de Stuttgart, mais ils continuent de montrer plus de défauts que de vertus dans leurs performances.» Le manque d’équilibre de la formation espagnole a également été évoquée. Ce n’est pas la première fois cette saison. En effet, depuis l’arrivée de Kylian Mbappé, Carlo Ancelotti aligne ses quatre fantastiques (KM9 avec Jude Bellingham, Vinicius Jr et Rodrygo). Une équipe tournée vers l’offensive, mais qui est moins solide dans l’entrejeu et qui s’expose défensivement.

À lire

Pas de hum, d’accord, ok… les clauses surréalistes du contrat de mariage entre Endrick et sa femme !

Ancelotti va changer des choses

Contre Stuttgart, le Real Madrid a concédé 17 occasions. Tout cela a fait réfléchir Carlo Ancelotti, qui estime que sa formation a plus de mal à gagner qu’auparavant. Marca révèle ce jeudi que le Mister cherche donc des solutions et envisage très sérieusement de changer des choses pour que son onze soit plus équilibré. Il ne veut pas d’une équipe qui joue de manière plus défensive. Il souhaite qu’elle soit beaucoup plus solide. Il a d’ailleurs remarqué quelques soucis derrière, mais aussi devant, où il aimerait plus d’efforts et de sacrifices de la part de ses joueurs en ce qui concerne le travail de repli. Ainsi, son idée est d’évoluer à quatre milieux de terrain. Ce ne sera pas le cas à tous les matches.

La suite après cette publicité

L’Italien veut surtout mettre en place cela à l’extérieur ou lors des rencontres capitales. Marca explique que le staff est déjà en train de plancher sur le sujet dans le centre d’entraînement de Valdebebas. Mais cette petite révolution aura des conséquences. La publication espagnole indique que l’un des joueurs offensifs devrait être sacrifié. Mbappé et Vini Jr semblent intouchables aux yeux du coach de 65 ans. Jude Bellingham, lui, sera utilisé dans l’entrejeu où il devra faire le travail défensif comme il a su le faire l’an dernier tout en attaquant sur les phases offensives. Ancelotti veut plus de contrôle et de puissance dans ce secteur de jeu. Comme attendu, c’est a priori Rodrygo qui fera les frais de cette nouvelle organisation.