PSG : l’heure de Randal Kolo Muani a sonné

Acheté 90 M€ l’été dernier par le Paris Saint-Germain après un passage plus que convaincant du côté de l’Eintracht Francfort, Randal Kolo Muani (25 ans) peine toujours à justifier le lourd investissement réalisé par les hautes sphères franciliennes. Au sortir d’une première saison mitigée avec 12 buts inscrits et 6 passes décisives en 43 matchs toutes compétitions confondues, l’international français (23 sélections, 6 buts) était d’ailleurs associé à quelques rumeurs de départ au cours de l’été. L’Atlético de Madrid en tête de lice. «L’Atlético de Madrid ? Moi, je ne les ai pas entendues. Ce n’est pas arrivé jusqu’à mes oreilles. Dans mon cercle, ce n’est pas rentré. Je viens d’arriver, je n’ai pas encore prouvé ! C’est à moi de continuer à travailler, de répondre présent quand le coach va m’appeler comme je le fais ici (en équipe de France ndlr). Ça va aller, je pense», avait cependant assuré le principal concerné.

Dans le dur depuis ses débuts dans la capitale française, RKM pourrait cependant profiter du contexte pour (enfin) se mettre en exergue. Autrefois barré par la présence de Kylian Mbappé, l’actuel numéro 23 du PSG dispose, en effet, d’une belle carte à jouer après les blessures de Gonçalo Ramos, touché à la cheville face au Havre (4-1) lors de la 1ère journée de Ligue 1 et indisponible trois mois, et celle de Marco Asensio, remplacé par le Bondynois mercredi soir contre Girona après avoir ressenti une douleur à la cuisse droite. «J’ai abandonné mes études de médecine l’année dernière, je ne sais pas exactement ce qu’il a. Oui, il s’est blessé. Il a senti une gêne et demain (ce jeudi), il passera les examens nécessaires. Le médecin et le club vous informeront ensuite. Il a demandé un changement. C’est dommage parce que je pense qu’il était à un très haut niveau et c’est dommage parce que nous ne voulons pas que les joueurs se blessent», précisait, de son côté, Luis Enrique au micro de Movistar.

Un tournant pour RKM ?

Deux coups durs qui pourraient donc permettre à Kolo Muani de glaner de précieuses minutes au cours des prochaines semaines et ainsi retrouver cette confiance nécessaire. Récemment interrogé sur la trajectoire du droitier d’1m87, le technicien parisien se voulait d’ailleurs rassurant. «Je cherche toujours la meilleure version de Kolo Muani, et je pense que vous allez voir la meilleure version de Kolo Muani. Et quand il a tous ses moyens, c’est un joueur de très haut niveau». Mercredi soir, lors de la première journée de Ligue des Champions face à Girona (1-0), l’ancien attaquant du FC Nantes n’a, peut être, pas montré la meilleure version de lui-même. Pour autant, nombreux sont les observateurs à reconnaître sa belle entrée en jeu, dans une soirée où les Rouge et Bleu auront brillé par leur maladresse offensive. Un manque de réalisme auquel n’a pas échappé l’avant-centre tricolore, qui n’a jamais su trouver le cadre malgré cinq tentatives. Oui mais voilà, outre cette imprécision, RKM aura eu le mérite d’envoyer quelques signaux positifs. Combattif (9 duels remportés sur 13) et inspiré dans ses prises de balle (100% de dribbles réussis), le buteur parisien s’est ainsi offert plusieurs situations.

Un rendement encore éloigné des espérances placées en lui, mais qui prouve, malgré tout, sa capacité à porter l’attaque parisienne au cours des prochaines semaines. «Il faut installer Randal Kolo Muani en pointe, en tout cas en attendant le retour de blessure de Gonçalo Ramos. J’ai beaucoup apprécié la rentrée du Français. Asensio est un bon joueur, mais il faut vraiment que Luis Enrique insiste avec Kolo Muani. Bien sûr, il a manqué un peu de réussite sur ses occasions, mais il a réalisé de bons gestes et des actions percutantes, montrant qu’il avait toutes les qualités pour être l’avant-centre du PSG. Il amène de la profondeur et de la variété au jeu. On sent qu’il peut vraiment monter en puissance et prendre confiance s’il a la possibilité d’enchaîner les titularisations», commentait, en ce sens, Daniel Bravo quelques instants après la victoire arrachée face à Girona. En attendant le retour de Ramos et la durée d’indisponibilité d’Asensio, Randal Kolo Muani a donc son destin entre ses mains. À lui de saisir sa chance, dès samedi, lors du déplacement des champions de France en titre du côté de Reims.