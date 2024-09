Pas de hum, d’accord, ok… les clauses surréalistes du contrat de mariage entre Endrick et sa femme !

Devenu à seulement 18 ans et 58 jours, le plus jeune buteur du Real Madrid en Ligue des Champions lors de la victoire contre Stuttgart (3-1), Endrick vit un rêve éveillé dans la capitale espagnole. Quelques heures plus tôt, le jeune Brésilien avait également officialisé son union avec Gabriely Miranda, mannequin de 21 ans. Aussi précoce en dehors des terrains que sur le rectangle vert, l’ancien joueur de Palmeiras n’en finit plus de surprendre. Au même titre que les clauses de son contrat de mariage… Ce jeudi, El Partidazo de COPE fait ainsi de nouvelles révélations à ce sujet.

Le média espagnol précise, à ce titre, que les deux jeunes mariés ont convenu, au sein de ce contrat, de ne pas avoir de changement radical de comportement l’un envers l’autre et de ne pas utiliser certains mots tels que "euh", "hum", "d’accord", "beauté", "ok…"" dans les messages écrits. Le «je t’aime» étant lui obligatoire. Enfin le contrat, signé devant un notaire, interdit au joueur du Real Madrid d’avoir une petite amie virtuelle dans l’un des jeux vidéo auxquels il est accro. Il n’est d’amour sans fidélité…