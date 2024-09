LdC : l’AS Monaco fait tomber le FC Barcelone !

Enfin une grosse affiche pour un club français sur cette première journée de Ligue des Champions. L’AS Monaco recevait le FC Barcelone au stade Louis II, pour son entrée en lice dans la compétition. Et le club de la Principauté comptait bien faire bonne figure, malgré cet adversaire de taille, auteur d’un début de saison canon en Liga (5 victoires en 5 matches). Pour cela, il décidait de presser haut sur les relances de Ter Stegen. A raison, puisque de manière presque inexplicable, le gardien allemand prenait un risque inconsidéré en relançant plein axe sur Eric Garcia. Minamino avait tout compris, devançait l’Espagnol, qui n’avait d’autre choix que de le ceinturer. Carton rouge logique dès la 10e minute de la rencontre. Quasiment dans la foulée, Akliouche réalisait un superbe numéro sur son côté droit et trompait Ter Stegen d’une frappe sèche (1-0, 16e) !

Le début de match était idéal pour l’ASM, mais Embolo ne parvenait pas à lui donner une tournure parfaite. L’attaquant suisse se loupait ainsi sur plusieurs situations favorables (14e, 27e). Et le Barça allait profiter de l’inefficacité monégasque pour recoller au score, par l’inévitable Lamine Yamal. Plutôt discret jusque-là, le jeune ailier espagnol se réveillait en se jouant de Salisu à l’entrée de la surface pour décocher une frappe, similaire à celle d’Akliouche, qui battait Köhn (1-1, 28e). L’AS Monaco reprenait malgré tout le contrôle des débats, aidée par sa supériorité numérique. Mais elle manquait de justesse dans le dernier geste. Alors Adi Hütter décidait de lancer dès la pause Aleksandr Golovin, à la place de Lamine Camara.

Ilenikhena offre la victoire

Le Russe mettait tout de suite le pied sur le ballon, pour organiser le jeu des siens. Mais il fallait surtout la vigilance de Köhn, qui sortait très loin de ses cages pour empêcher Raphinha de filer seul au but (52e), après une inspiration de Yamal. Le rythme retombait d’un cran, Monaco ne parvenant plus à trouver les espaces. Vanderson alertait Ter Stegen d’une belle frappe (57e), mais il manquait encore l’éclair de génie. Hütter remplaçait Embolo, globalement décevant, par la recrue Ilenikhena. Toujours sans regain d’inspiration, l’ASM lançait Balogun et Caio Henrique dans la bataille pour forcer la décision.

Elle allait venir d’une superbe passe en profondeur de Vanderson, qui trouvait Ilenikhena. L’attaquant de 18 ans se présentait seul face à Ter Stegen, et tirait fort. Le gardien allemand, qui avait trop anticipé la frappe croisée, se faisait prendre (2-1, 71e). Monaco reprenait logiquement l’avantage. Balogun était proche d’alourdir le score, mais cette fois, le portier barcelonais avait la main ferme (80e). L’attaquant américain réalisait une très belle entrée, et pensait même obtenir un penalty, d’abord sifflé par l’arbitre central avant qu’il se déjuge après avoir visionné les images. Côté barcelonais, Hansi Flick donnait l’impression de renoncer en sortant successivement Lewandowski et Yamal. Le FC Barcelone a bel et bien subi sa première défaite de la saison, et c’est l’AS Monaco qui le lui a infligée. Le club asémiste démarre ainsi idéalement sa campagne de Ligue des Champions, avec un calendrier favorable au cours des prochains journées (Dinamo Zagreb puis Etoile Rouge de Belgrade).