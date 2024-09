LdC : George Ilenikhena fait mieux que Kylian Mbappé

George Ilenikhena se rappellera de cette soirée pendant longtemps ! Il a tout simplement offert la victoire aux siens contre le Barça. L’attaquant franco-nigérian a d’ailleurs battu un joli record avec ce deuxième but monégasque contre les Catalans.

Il est effectivement devenu le plus jeune buteur de l’histoire de Monaco en Ligue des Champions, à 18 ans et 34 jours. Devançant un certain Kylian Mbappé, qui avait marqué à 18 an et 63 jours. Pour rappel, il était déjà le plus jeune buteur français dans la compétition.