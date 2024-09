LdC : la réaction dingue de Luis Enrique sur le raté de Dembélé

Hier soir, le Paris Saint-Germain s’est imposé 1 à 0 face à Girona lors de la première journée de la Ligue des champions. Les pensionnaires du Parc des Princes ont été aidés par le gardien adverse, Gazzaniga, auteur d’une terrible boulette. Sans cela, les Franciliens auraient certainement concédé le match nul, eux qui ont pourtant eu quelques occasions de trouver le chemin des filets durant la rencontre.

La plus dangereuse est sûrement celle d’Ousmane Dembélé au retour des vestiaires. Lancé par Randal Kolo Muani, le Parisien a privilégié l’option individuelle, alors que Bradley Barcola était seul à gauche. Et cela n’a pas payé pour Dembouz, qui a été repris par un adversaire et qui a donc gâché une belle opportunité. Cela a d’ailleurs fait vriller Luis Enrique. Movistar+ a partagé des images de la réaction folle de l’Asturien lors de l’occasion ratée de Dembélé. Agacé, on le voit gesticuler dans tous les sens sur son banc avant de lever, l’air dépité.