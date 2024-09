Le plan du Sporting pour conserver Viktor Gyökeres

Auteur d’un exercice précédent XXL (43 buts et 15 assists), Viktor Gyökeres semble être reparti sur les mêmes bases cette saison. Brillant depuis la reprise et au sortir d’une nouvelle prestation remarquée pour ses débuts en Ligue des Champions face au LOSC (2-0), l’attaquant suédois plafonne déjà à 9 buts toutes compétitions confondues avec le Sporting Lisbonne. Un club qu’il aurait pu quitter cet été dans la mesure où il a attiré l’attention de plusieurs cadors européens, dont le Paris Saint-Germain, orphelin de Kylian Mbappé et en quête d’un nouveau numéro 9.

La suite après cette publicité

Malgré les nombreux intérêts à son égard, l’ancien buteur de Coventry a choisi de rester dans la capitale lisboète. Mais s’il parvient à poursuivre sur sa lancée, le principal concerné devrait à nouveau susciter les convoitises cet hiver. Mais à en croire les informations d’A Bola, le Sporting a pris les devants en intégrant une clause dans le bail du Suédois qui permet à la formation lusitanienne de s’opposer au départ de sa machine à buts lors du prochain mercato hivernal, même si un club intéressé venait à aligner les 100 M€ nécessaires pour le libérer de son contrat.