L1 : les nommés pour le trophée de meilleur joueur du mois de mars

Un Monégasque et deux Parisiens sont nommés pour le trophée du joueur du mois de mars en Ligue 1. Comme révélé par l’UNFP ce dimanche, Mika Biereth fait cette fois bien partie des prétendants. Oublié le mois dernier malgré trois triplés, le Danois est dans la course après avoir marqué 2 buts et délivré une passe décisive.

La suite après cette publicité

Côté parisien, Ousmane Dembélé, déjà récompensé en janvier, est à nouveau nommé. L’international tricolore s’est offert 4 buts et 1 passe décisive sur cette période, un bilan à peu près similaire à celui de son coéquipier parisien Désiré Doué, dernier joueur en lice. L’ancien Rennais visera son premier trophée de joueur du mois de la saison, après avoir marqué 3 buts et délivré 2 passes décisives en mars.