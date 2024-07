Le PSG pousse pour une piste à 100M€ !

Une nouvelle ère débute au Paris Saint-Germain. Orphelin de sa star Kylian Mbappé, désormais sous les couleurs du Real Madrid, le club parisien compte bien profiter du mercato estival pour renforcer sa ligne d’attaque. Dès lors, les noms de Victor Osimhen et Khvicha Kvaratskhelia sont régulièrement évoqués. Pour autant, la dureté du président de Naples, Aurelio De Laurentiis, dans les négociations, n’arrange pas les affaires du board francilien. Ce samedi, la presse italienne affirme ainsi que les champions de France en titre pourraient activer une autre piste, déjà évoquée par le passé.

En effet, le Corriere dello Sport indique dans son édition du jour que les champions de France en titre seraient toujours très intéressés à l’idée de s’offrir un certain Viktor Gyökeres (26 ans). Auteur de 41 buts et 15 offrandes en 47 matches, le buteur suédois (20 sélections, 6 buts) du Sporting CP a nettement participé au titre de champion des Leões et sort d’une saison étincelante. Un rendement impressionnant qui ne manque pas de séduire les hautes sphères parisiennes.

Arsenal est aussi à l’affût…

Annoncé régulièrement à l’étranger, notamment du côté de la Premier League où Arsenal lui fait les yeux doux, le natif de Stockholm s’était révélé à Coventry en Championship et reste une option plus intéressante sur le plan financier. Ainsi, le média transalpin précise que le droitier d’1m87 pourrait quitter la formation portugaise contre un chèque de 100 millions d’euros, soit le montant de sa clause libératoire. Une somme que les Rouge et Bleu semblent disposés à mettre.

«J’adore être au Sporting. Nous verrons ce qui se passera, je ne peux rien promettre pour le moment… Je suis très heureux ici au Sporting, je suis sous contrat, mais dans le football les choses vont toujours vite, il faut s’adapter», avait de son côté assuré celui qui voit son contrat courir jusqu’en juin 2028. Reste désormais à savoir si le PSG parviendra à convaincre l’intéressé de poser ses valises dans la capitale française et si les deux écuries trouveront un terrain d’entente. Une chose est sûre, le montant final de l’opération devrait lui être moins élevé que celui à débourser pour s’offrir l’un des deux stars napolitaines…