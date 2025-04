Serie A : l’AS Roma reste invincible face à la Juventus de Tudor

Suite de la 31e journée de Serie A ce dimanche après-midi. La Juventus d’Igor Tudor se déplaçait dans la capitale italienne pour affronter l’AS Roma sur la pelouse du stade Olimpico. Du côté des Bianconeri, l’objectif était de faire le plein de points pour poursuivre les débuts d’Igor Tudor, qui a remplacé Thiago Motta sur le banc turinois, et ainsi continuer à espérer empocher un ticket pour la Ligue des Champions. Les Giallorossi voulaient continuer sur leur grande forme sous la houlette de Claudio Ranieri, puisqu’ils n’ont plus perdu depuis plus de 3 mois en championnat. Au cours d’une première période partagée, Manuel Locatelli a ouvert le score pour la Juve (40e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 5 Juventus 56 31 +18 14 14 3 47 29 7 Rome 53 31 +15 15 8 8 46 31

En seconde période, Eldor Shomurodov a égalisé pour la Roma (49e). Au classement, la Juventus reste à la 5ème position à deux points du podium, tandis que l’AS Rome chute à la 7ème place et devra donc continue à réaliser une grosse fin de saison pour espérer empocher un ticket européen. Le weekend prochain, les Bianconeri accueilleront Lecce, alors que les Giallorossi défieront le grand rival de la Lazio pour le Derby della Capitale au stadio Olimpico, lors de la 32e journée du championnat italien.