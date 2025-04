OM-TFC : la fierté de Kondogbia

Au cours d’une semaine mouvementée, l’OM a assuré les 3 points contre Toulouse au Vélodrome pour reprendre la 2ème place du classement de Ligue 1. Après la rencontre, le capitaine du soir, Geoffrey Kondogbia, n’a pas mâché ses mots sur la victoire de son équipe et la prestation des siens ce dimanche soir :

«On est contents. La réalité, c’est qu’il y avait 3 défaites. On retrouvait notre public. L’important était de gagner et de retrouver les trois points. On a mis les ingrédients. Certainement, on aurait pu mieux faire, mais le positif était de gagner et de retrouver les points. L’équipe était unie avec plein de caractère. La clef était d’être nous-mêmes, e jouer avec nos atouts, d’insister sur les côtés et de faire attention aux contre-attaques. On jouait face à une équipe qui allait vite vers l’avant avec des joueurs offensifs qui vont très vite. Cela nous a souri ce soir»