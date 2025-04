Arsenal : Mikel Arteta dézingue l’arbitrage

Empêcher Liverpool d’être champion d’Angleterre semble désormais impossible pour Arsenal. Les Londoniens se déplaçaient ce samedi après-midi sur le terrain d’Everton, avec pour objectif de provisoirement reprendre trois points aux Reds. Mais les Gunners se sont pris les pieds dans le tapis : après avoir ouvert le score à la 34e minute grâce à Leandro Trossard, Iliman Ndiaye est venu égaliser pour les Toffees dès le retour des vestiaires, et le score n’a plus bougé. Score final 1-1, et forcément, Mikel Arteta n’était pas satisfait.

À l’issue de la rencontre, l’Espagnol semblait particulièrement amer. L’ancien adjoint de Pep Guardiola a enragé contre l’arbitrage : « je pense que nous méritions mieux, mais c’est ce que nous avons obtenu au final. C’est très difficile de venir ici. Ce qu’ils font, ils le font très bien. Ils jouent constamment, il n’y a pas eu de ballons derrière. Nous avons géré le jeu direct et les deuxièmes actions. Je ne pense pas que nous ayons concédé quoi que ce soit. L’arbitre décide d’accorder un penalty qui change le cours du match. Je suis là pour donner mon avis, je l’ai vu 15 fois. Selon moi, il n’y a jamais penalty parce que, si c’est le cas, alors Jake O’Brien doit être expulsé et Everton doit jouer à 10. » Il faudra se ressaisir pour Arteta et ses joueurs, qui recevront le Real Madrid ce mardi en quart de finale aller de la Ligue des Champions.