Real Madrid : Vinicius Jr se fait détruire en Espagne

La course au titre en Liga a encore été mouvementée ce week-end. Lors de la réception de Valence samedi après-midi, le Real Madrid s’est totalement écroulé et a concédé la défaite dans les derniers instants après avoir été en difficulté durant toute la rencontre (1-2). Quelques heures plus tard, le FC Barcelone n’a pu faire mieux qu’un nul contre le Real Betis, suffisant pour garder quatre points d’avance sur les Merengues, à huit journées de la fin.

Mais en Espagne, ce nouveau revers concédé par le Real Madrid inquiète beaucoup et, outre Carlo Ancelotti, c’est Vinicius Jr qui a notamment été pointé du doigt pour son penalty loupé en début de partie, qui a été à l’origine de l’ouverture du score de Valence. Marca a d’ailleurs été très critique avec le Brésilien : «on ne peut pas tirer un penalty comme celui de Vinícius, faible et presque au milieu. On ne sait pas si le score final aurait complètement changé, mais la vérité est celle que d’un 1-0 possible, le score est passé à 0-1 en une minute».

La presse espagnole demande Kylian Mbappé

AS revient d’ailleurs sur ses statistiques en précisant que «la saison dernière, l’équipe a marqué six buts sur dix. Vinicius les a tous marqués (quatre). Aujourd’hui, cette certitude est à nouveau remise en question. et tout porte à croire que c’est Mbappé qui doit assumer cette responsabilité. Je n’ai pas compris que Vini insistait pour tirer. Le grand buteur actuel de l’équipe est Mbappé et il se bat également pour le Pichichi avec Lewandowski», assure le journal.

Après la rencontre, Carlo Ancelotti a également été dans le sens des médias madrilènes, en précisant que «la saison a été difficile, Bellingham a raté, Mbappé a raté, Vinicius a raté… je voulais lui donner confiance. Nous avons perdu ce match sur ces petits détails. Le Real Madrid méritait de gagner sans aucun doute. Si Mbappé doit être le principal tireur de penalty ? Nous verrons bien». Vinicius Jr semble donc avoir perdu sa place de tireur attitré après ce nouvel échec, lui qui s’était grandement raté lors du huitième de finale retour de la Ligue des Champions contre l’Atlético.