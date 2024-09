L’Espagne taille le PSG et Ousmane Dembélé

Ce mercredi, le PSG débutait sa campagne de Ligue des champions 2024/2025 au Parc des Princes. Face à la modeste équipe de Gérone, la formation de Luis Enrique espérait démarrer fort et était attendue pour un premier test européen. Sans Kylian Mbappé parti au Real Madrid, il fallait voir si cette équipe parisienne était plus cohérente aussi bien sur le plan offensif que collectif. Et dans cette rencontre, cela ne s’est pas spécialement vu. Après 90 minutes peu inspirantes malgré une grosse domination, le PSG a fini par être libéré par une grosse boulette de Paulo Gazzaniga. Le portier argentin a laissé filer entre ses jambes un centre de Nuno Mendes (90e, 1-0).

Suffisant pour offrir la victoire et les trois points au PSG dans cette rencontre. Et c’est tout ce que l’on retiendra, ou presque. Ce jeudi matin, la presse espagnole a livré une analyse assez variée de la rencontre. De son côté, Marca évoque « une minuscule victoire du PSG » et une « équipe maladroite » qui a dû attendre une erreur d’un Gérone, bien inférieur sur le papier et en expérience, pour s’imposer. Néanmoins, le quotidien madrilène ne manque pas de souligner la grosse domination parisienne et les nombreuses occasions qui auraient pu faire mouche bien avant la toute fin de rencontre, même s’il estime que le PSG sans la possession est loin des gros clubs européens. « On verra quand ils devront regarder les ogres de la compétition en face », écrit ainsi Marca. Le Mundo Deportivo parle de « débuts cruels de Gérone à Paris » évoquant une équipe parisienne qui, après avoir pris « les rênes du match », a fini par perdre de manière étonnante le contrôle du match sur certaines phases. « Gérone a contrecarré de manière significative les tentatives de l’adversaire et a réalisé des moments de grand jeu », écrit le MD qui ajoute également que le PSG devra se montrer bien plus solide sans ballon face aux grosses équipes européennes.

Ousmane Dembélé décrié en Espagne

Mais outre l’analyse collective de la rencontre, la presse espagnole n’a retenu qu’une individualité parisienne ce mercredi : Ousmane Dembélé. Et ce n’est pas spécialement pour les bonnes raisons. L’ancien ailier du FC Barcelone a encore montré sa maladresse dans le dernier geste, avec notamment ce raté incroyable au retour des vestiaires qui aurait pu coûter très cher à son équipe. « La pire version d’Ousmane Dembélé réapparaît en Ligue des champions » titre froidement Sport ce jeudi matin avant d’enchaîner. « Non seulement le Français a manqué de réussite devant le but, mais il a même désespéré ses coéquipiers, comme Zaïre-Emery, en laissant échapper un ballon sur la ligne de touche sans se rendre compte que la passe provenait de ses propres rangs. Ce n’est pas sa première performance de la sorte en Europe. »

De son côté, le Mundo Deportivo parle d’un « Ousmane Dembélé caricatural ». « L’Ousmane de toute une vie. Il avait des actions de génie, d’un joueur différent, mélangées à des séquences où il faut le voir pour le croire. Il a manqué une contre-attaque alors que tout était en sa faveur et a tiré sur la barre transversale. » Marca décrit la prestation du Français de la même manière, parlant d’un « Dembélé endormi » et « pauvre » après avoir été un « poignard » pour l’équipe de Gérone dans les premières minutes, alors qu’AS parle de « l’une des erreurs les plus grossières de Dembélé » sur le face-à-face manqué. « Ce soir, il a peut-être eu l’une des occasions les plus nettes de sa carrière et le Français a fini par se reposer sur ses lauriers ». Une chose est sûre, sa prestation ne va pas l’aider à gommer son image de joueur irrégulier, capable du meilleur comme du pire. Et si le PSG veut aller loin en C1, il va devoir espérer n’avoir que le meilleur d’Ousmane Dembélé…