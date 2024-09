Monaco-Barça : George Ilenikhena s’enflamme

Gros coup de Monaco avec cette victoire 2-1 contre le FC Barcelone ! Bien aidés par l’expulsion d’Eric Garcia en tout début de match, le club de la Principauté a pris les trois points. Avec un héros, George Ilenikhena, entré en deuxième période et auteur du but de la victoire.

La suite après cette publicité

Il a livré son ressenti devant les caméras de Canal+ à la fin du match. « Je suis très content, fier de l’équipe, c’est une grosse performance, on a mérité notre victoire ! On peut aller très loin, on travaille tous ensemble. C’est parfait, rien à dire ! Je fais tout pour marquer contre chaque équipe », a répondu le joueur. C’est tout ce qu’on souhaite à Monaco !