AS Monaco - FC Barcelone : les notes du match

Enfin une grosse affiche pour un club français sur cette première journée de Ligue des Champions. L’AS Monaco recevait le FC Barcelone au stade Louis II, pour son entrée en lice dans la compétition. Et le club de la Principauté comptait bien faire bonne figure, malgré cet adversaire de taille, auteur d’un début de saison canon en Liga (5 victoires en 5 matches). Pour cela, il décidait de presser haut sur les relances de Ter Stegen. A raison, puisque de manière presque inexplicable, le gardien allemand prenait un risque inconsidéré en relançant plein axe sur Eric Garcia. Minamino avait tout compris, devançait l’Espagnol, qui n’avait d’autre choix que de le ceinturer. Carton rouge logique dès la 10e minute de la rencontre. Quasiment dans la foulée, Akliouche réalisait un superbe numéro sur son côté droit et trompait Ter Stegen d’une frappe sèche (1-0, 16e) !

Le début de match était idéal pour l’ASM, mais Embolo ne parvenait pas à lui donner une tournure parfaite. L’attaquant suisse se loupait ainsi sur plusieurs situations favorables (14e, 27e). Et le Barça allait profiter de l’inefficacité monégasque pour recoller au score, par l’inévitable Lamine Yamal. Plutôt discret jusque-là, le jeune ailier espagnol se réveillait en se jouant de Salisu à l’entrée de la surface pour décocher une frappe, similaire à celle d’Akliouche, qui battait Köhn (1-1, 28e). L’AS Monaco reprenait malgré tout le contrôle des débats, aidée par sa supériorité numérique. Mais elle manquait de justesse dans le dernier geste. Alors Adi Hütter décidait de lancer dès la pause Aleksandr Golovin, à la place de Lamine Camara.

Ilenikhena offre la victoire

Le Russe mettait tout de suite le pied sur le ballon, pour organiser le jeu des siens. Mais il fallait surtout la vigilance de Köhn, qui sortait très loin de ses cages pour empêcher Raphinha de filer seul au but (52e), après une inspiration de Yamal. Le rythme retombait d’un cran, Monaco ne parvenant plus à trouver les espaces. Vanderson alertait Ter Stegen d’une belle frappe (57e), mais il manquait encore l’éclair de génie. Hütter remplaçait Embolo, globalement décevant, par la recrue Ilenikhena. Toujours sans regain d’inspiration, l’ASM lançait Balogun et Caio Henrique dans la bataille pour forcer la décision.

Elle allait venir d’une superbe passe en profondeur de Vanderson, qui trouvait Ilenikhena. L’attaquant de 18 ans se présentait seul face à Ter Stegen, et tirait fort. Le gardien allemand, qui avait trop anticipé la frappe croisée, se faisait prendre (2-1, 71e). Monaco reprenait logiquement l’avantage. Balogun était proche d’alourdir le score, mais cette fois, le portier barcelonais avait la main ferme (80e). L’attaquant américain réalisait une très belle entrée, et pensait même obtenir un penalty, d’abord sifflé par l’arbitre central avant qu’il se déjuge après avoir visionné les images. Côté barcelonais, Hansi Flick donnait l’impression de renoncer en sortant successivement Lewandowski et Yamal. Le FC Barcelone a bel et bien subi sa première défaite de la saison, et c’est l’AS Monaco qui le lui a infligée. Le club asémiste démarre ainsi idéalement sa campagne de Ligue des Champions, avec un calendrier favorable au cours des prochains journées (Dinamo Zagreb puis Etoile Rouge de Belgrade).

Homme du match : Vanderson (8) : pour limiter l’influence d’un Lamine Yamal en forme, Adi Hütter a décidé de mettre le Brésilien à gauche à la place de Caio Henrique, habituel de ce poste. S’il a tenu la baraque pendant plusieurs minutes, aidé notamment par Ben Seghir, il est pris par le jeu de corps du jeune joueur de 17 ans sur l’égalisation (28e). Auteur d’un bon retour dans le dos de Yamal (68e), il apporte également offensivement, comme sur cette belle frappe lointaine, arrêtée par Marc-André Ter Stegen (57e). Et surtout, il lance parfaitement Ilenikhena dans la profondeur pour le but de la victoire (71e). Remplacé par Christian Mawissa (89e) pour fermer définitivement la boutique.

AS Monaco

- Köhn (5) : il est malheureusement battu sur la première frappe cadrée du Barça, avec Yamal qui ferme son pied gauche pour l’égalisation catalane (28e). Sinon, le Suisse n’a pas eu grand-chose à faire durant le premier acte, dominé globalement par l’ASM. Il réalise ensuite une excellente sortie hors de sa surface pour devancer Raphinha (52e). Il est ensuite percuté par l’ailier brésilien (56e). En fin de rencontre, il sort parfaitement dans les airs pour capter le ballon devant Ferran Torres (90+1e).

- Vanderson (8) : voir ci-dessus.

- Salisu (7,5) : très bon dans ses interventions dans le domaine aérien (cinq gagnés sur six), l’ancien joueur de Southampton l’était également à l’aise au sol, même s’il peut faire mieux face à Yamal sur le but du 1-1. En seconde période, il est excellent sur la lecture des trajectoires de passes et plus rapide pour rattraper Raphinha (76e). Enfin, si Robert Lewandowski a été aussi peu en vue dans cette rencontre, c’est en grande partie grâce à lui.

- Kehrer (6) : joueur le plus expérimenté du côté de l’effectif monégasque (21e match de Ligue des champions), l’Allemand a commencé le match timidement avec une relance ratée dans sa surface (3e) et une intervention manquée qui a failli permettre à Raphinha de partir en tête-à-tête avec Köhn. Il est monté en puissance petit à petit, en étant plus rassurant dans ses transmissions.

- Singo (6) : titularisé pour la deuxième fois de la saison, le latéral ivoirien a été prompt défensivement face à Raphinha, à l’image de ce retour (14e), alors que le Brésilien partait seul contre Köhn. Offensivement, il s’est aussi projeté plusieurs fois, comme sur le but d’Akliouche, pour créer de l’incertitude chez Baldé. En seconde période, il a eu quelques déchets techniques dans ses transmissions, comme la plupart de ses coéquipiers.

- Camara (4) : remis d’un protocole commotion subie à Auxerre, le week-end dernier, il a réalisé une première mi-temps moins bonne que son compère de l’entrejeu. Bon pour tirer les coups de pied arrêtés, le Sénégalais a en revanche pêché dans l’utilisation du ballon, avec dix ballons perdus dans les 45 premières minutes. Déjà averti, il est remplacé par Aleksandr Golovin (5), à la mi-temps. Dans une position plus reculée qu’à la coutumée, le Russe s’est montré meilleur techniquement et dans la transmission, comme sur cette passe pour Balogun (81e).

- Zakaria © (6) : dans la continuité de son très bon début de saison, le milieu suisse a su répondre à la technique des milieux barcelonais avec son abattage physique et son volume de jeu. En baisse de régime dans le second acte, il finit quand même avec trois duels remportés sur cinq. Il commet également une faute à l’entrée de la surface qui permet à Barcelone d’avoir une ultime occasion sur coup franc (90e+3), sans conséquence.

- Ben Seghir (5,5) : auteur de la première frappe de la rencontre à la suite d’une récupération dans les pieds de Yamal (7e), le Marocain a été percutant pour mettre à mal Koundé et a été généreux pour revenir aider Vanderson face au champion d’Europe avec l’Espagne. Remplacé par Folarin Balogun (70e). L’Américain a été très actif et s’est procuré plusieurs situations. Bien servi par Golovin, il voit sa situation stoppée par Ter Stegen (81e). Il pense ensuite permettre à son équipe de bénéficier d’un penalty (87e), mais il est finalement annulé. Golovin tente encore de le trouver sur un coup franc joué rapidement, mais il rate sa reprise de voler (90e+1).

- Minamino (5) : comme un renard, il lit bien la passe de Ter Stegen et vient chiper le ballon devant Eric Garcia, qui commet la faute qui change la rencontre (11e). Mais après cette action, le Japonais a été moins en vue. Sa frappe dans un angle fermé (38e), puis celle contrée par Curbasi (45e) ont rappelé qu’il était présent. En seconde période, sa tentative est contrée par Iñigo Martinez (65e). Remplacé par Caio Henrique (70e). Le Brésilien a retrouvé son poste de latéral gauche, tandis que Vanderson a évolué plus haut.

- Akliouche (6,5) : le natif de Tremblay-en-France va longtemps se souvenir de la première rencontre de Ligue des champions de sa carrière professionnelle. Après un bon renversement de jeu de Vanderson, il se remet sur son pied gauche avant de se jouer de Baldé et de la défense barcelonaise puis de décrocher une frappe imparable pour Ter Stegen (16e). Il a ensuite eu du déchet par la suite (dix ballons perdus) et a été moins présent.

- Embolo (3) : toujours à la recherche de son premier but cette saison, le Suisse a encore vendangé. Il ne met pas assez de puissance sur sa première frappe (15e) et vendange une nouvelle occasion (27e). Souvent mal aligné, il risque de passer du temps sur le banc vu l’impact de George Ilenikhena, qui l’a remplacé (59e), ce soir. Déjà buteur face au Barça avec le Royal Antwerp la saison passée, le plus jeune buteur français de l’histoire en Ligue des champions permet à Monaco de reprendre l’avantage (71e), en partant à la limite du hors-jeu. Il est même proche d’un doublé, mais sa frappe passe au ras du poteau gauche de Ter Stegen (80e). Il est désigné homme du match par l’UEFA.

FC Barcelone

- Ter Stegen (5) : il avait mal commencé… Si Eric Garcia prend le rouge, c’est en grande partie à cause de sa mauvaise relance. Puis, sur l’ouverture du score d’Akliouche, il reste de marbre (16e). Il a aussi été assez fébrile sur les sorties aériennes. Du mieux en deuxième période, avec de bonnes relances au pied notamment, ou cette parade décisive sur une frappe de Vanderson (57e). Il se fait fusiller sur le deuxième but monégasque et ne peut rien faire (72e), puis sort une main exceptionnelle sur une frappe de Balogun (80e). On a donc vu les deux visages de MATS, capable du meilleur comme du pire.

- Koundé (6) : sur le flanc droit de la défense du Barça, le Français a bien tenu son rang, comme d’habitude. Il a été très solide face à Ben Seghir et n’a rien laissé passer sur son côté. Puis, il s’est un peu plus lâché en deuxième période sur le plan offensif, venant prêter main forte à Lamine Yamal lors des temps forts blaugranas. Pas grand chose à se reprocher ce soir.

- Martinez (3,5) : l’expérimenté défenseur espagnol n’a pas été très serein ce soir. Sans commettre d’erreurs flagrantes en première période, il a souvent été dépassé et battu dans les duels, donnant l’impression que la rencontre allait trop vite pour lui. On avait l’impression que ça allait mieux en deuxième période, mais il était à la ramasse sur le but d’Ilenikhena, mal positionné puis trop lent. Un match à oublier pour lui.

- Cubarsi (5) : le petit prodige de La Masia a été meilleur que son compagnon de charnière sur l’ensemble du match. Il n’a pas forcément eu à réaliser beaucoup d’interventions, mais il était toujours bien positionné et attentif. L’Espagnol a notamment provoqué plusieurs hors-jeu monégasques en piégeant les attaquants adverses. Sur le deuxième but asémiste, il lui manque quelques centimètres pour pouvoir couper le long ballon de Vanderson. Remplacé par Gerard Martin (79e).

- Baldé (5) : le latéral gauche catalan a eu un peu de mal en première période, prenant un peu l’eau sur les offensives monégasques. Mais il a su se refaire et monter en puissance au fur et à mesure que la rencontre avançait, sur les séquences de possession notamment, où il a été de plus en plus participatif et tranchant sur son flanc. Sorti pour laisser place au revenant Ansu Fati (88e) qui n’a pas pu se montrer.

- Eric Garcia (non-noté) : la surprise d’Hansi Flick ce soir, et on peut imaginer que l’Allemand regrette… Aligné au milieu, le Catalan a tout simplement pris la porte dès la 9e minute, fauchant Minamino qui avait récupéré une mauvaise relance de Ter Stegen et allait se retrouver seul face au gardien. Il n’aura duré que quelques minutes sur la pelouse donc, même si Ter Stegen peut être considéré le principal responsable de son expulsion.

- Casado (5,5) : le jeune milieu de La Masia a été assez précieux au niveau du travail défensif ce soir. Il a récupéré bon nombre de ballons et a couru dans tous les sens pour gêner ou couper les offensives monégasques, jouant en plus de façon très intelligente. Il a aussi été très propre dans ses transmissions, et a montré être à la hauteur de l’évènement.

- Lamine Yamal (6,5) : le champion d’Europe 2024 a encore fait étalage de tout son talent et de sa capacité à être décisif. On dit que les grands joueurs répondent présent quand leur club a besoin d’eux, et l’Espagnol l’a prouvé. Il a égalisé peu avant la demi-heure de jeu, d’une belle frappe bien ajustée après avoir pénétré dans la défense de Monaco. On a pu voir toute sa classe, comme sur ce long ballon pour Raphinha, bien intercepté par le portier monégasque (52e), et il a créé du danger chaque fois qu’il a eu le ballon devant. Il semblait touché en fin de match et a été remplacé par Ferran Torres (79e).

- Pedri (4,5) : aligné un peu plus haut en l’absence de Dani Olmo, mais vite redescendu suite à l’expulsion d’Eric Garcia, il a eu du mal ce soir, signant son pire match de la saison. Il a perdu beaucoup de ballons en première période, et il n’a pas pu être vraiment influent, n’étant clairement pas à l’aise. Comme beaucoup de ses partenaires, il a été meilleur en deuxième période, créant quelques différences entre les lignes. Mais une rencontre trop insuffisante quand on sait ce dont il est capable. Flick l’a sorti pour faire entrer Torre (84e), auteur d’une entrée anecdotique.

- Raphinha (4,5) : élu meilleur joueur du mois d’août en Liga, le Brésilien a logiquement souffert de la situation d’infériorité numérique. Il a dû se sacrifier dans les tâches défensives, ne lésinant pas sur les efforts, et n’a pas eu énormément de situations pour faire des différences devant. On n’a donc pas pu voir ce Raphinha si dangereux, décisif et intelligent qu’on a pu observer en Liga, et le joueur lui-même semblait très frustré sur la pelouse du Stade Louis II.

- Lewandowski (4) : difficile de le noter ce soir, clairement. Le goleador blaugrana n’a pas eu énormément de ballons exploitables devant. Dans un contexte d’infériorité numérique, il a donc surtout servi de premier pressing sur la défense rivale, n’ayant aucun centre ou ballon intéressant qui auraient pu lui permettre de scorer. Remplacé par Sergi Dominguez (79e), dans la même situation que le Polonais.