Lamine Yamal a scotché Cristiano Ronaldo

Ce n’est pas la première fois que Cristiano Ronaldo manifeste son admiration pour Lamine Yamal. Quelques jours après avoir cité le joueur du Barça comme l’un des futurs candidats au Ballon d’Or, la star portugaise a de nouveau tenu des mots forts. Lors d’un échange avec Rio Ferdinand sur sa chaîne YouTube, le quintuple Ballon d’Or a reconnu que le joueur de 17 ans faisait des choses que ni lui, ni Messi, n’avaient été capables de réaliser au même âge.

«Je vois en lui un énorme potentiel et un grand talent. J’espère qu’il n’aura pas de problèmes physiques, a confié le Portugais. C’est vrai (qu’il fait des choses que lui et Messi n’ont pas faites). Lamine est dans un contexte qui l’aide beaucoup, l’équipe espagnole est vraiment très bonne et je pense qu’il a beaucoup de potentiel. Mais voyons ce qui se passera en cours de route. Je pense qu’il réussira et qu’il sera l’un des meilleurs joueurs de cette nouvelle génération.»