Stade Brestois : la folle joie d’Hugo Magnetti

Le Stade Brestois a donc démarré sa première aventure européenne par une première victoire. Les Bretons ont battu le Sturm Graz 2-1 pour cette 1ère journée de Ligue des Champions. L’histoire retiendra qu’Hugo Magnetti est le premier buteur des Ty’Zefs en C1, avant de voir Abdallah Sima inscrire le second but des siens en seconde période. Au micro de Canal+, le milieu de terrain était d’ailleurs aux anges après le succès des siens.

«C’est un rêve d’enfant de jouer cette compétition, surtout avec cette première victoire et devant notre public, a réagi le joueur de 26 ans. On va profiter, on est tous fiers ce soir. Il y a beaucoup d’émotions depuis le début de la semaine. La musique m’a donné des frissons. Ce but aussi, mais j’ai essayé de vite passer à autre chose pour ne pas perdre pied. C’est une fierté d’avoir marqué ce premier pour le Stade Brestois.»