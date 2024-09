Ligue des Champions : le Bayer Leverkusen étrille Feyenoord, Benfica s’impose sans briller à Belgrade

Après la victoire arrachée par le Paris Saint-Germain contre Girona et en attendant les grands débuts de l’AS Monaco et du Stade Brestois dans la compétition, la première journée de Ligue des Champions se poursuivait, ce jeudi, avec deux rencontres programmées à 18h45. Champion d’Allemagne en titre et au sortir d’une saison 2023-2024 étincelante, le Bayer Leverkusen se déplaçait sur la pelouse de Feyenoord, pensionnaire d’Eredivisie. Alignés en 3-4-3 avec Terrier, Wirtz et Boniface en attaque, les hommes de Xabi Alonso ne tardaient pas avant de frapper. Profitant d’un bon pressing d’Andrich, Wirtz récupérait le cuir et trompait Wellenreuther d’une frappe croisée du gauche (0-1, 5e). Climatisé, le De Kuip de Rotterdam continuait malgré tout d’encourager ses protégés et exultait… Sur corner et après un ballon cafouillé, Ramiz Zerrouki, opportuniste, poussait le ballon au fond des filets.

La suite après cette publicité

Leverkusen déroule, Wirtz brille

Une joie de courte durée puisque l’arbitre de cette rencontre annulait finalement cette réalisation pour une position de hors-jeu. Menés, les Bataves ne lâchaient rien, à l’instar de cette frappe de Hwang qui frôlait le cadre d’Hradecky (29e). Malheureusement pour les locaux, Leverkusen faisait preuve d’un réalisme offensif glaçant. Profitant d’une superbe inspiration de Boniface, auteur d’une magnifique passe cachée, Frimpong voyait son centre dévié mais ce dernier profitait à Grimaldo, esseulé au second poteau (0-2, 30e). Si Paixão tentait de réveiller les siens (32e), le Bayer assommait un peu plus son adversaire du soir quelques minutes plus tard. Sur un contre éclair, initié par Terrier, Frimpong trouvait parfaitement Wirtz, qui s’offrait un doublé d’une reprise du droit limpide (0-3, 36e). Un début de cauchemar pour le Stadionclub qui se confirmait juste avant la pause.

À lire

Vidéo : la passe cachée lumineuse de Victor Boniface face au Feyenoord

Coupable d’une grossière erreur sur une remise de la tête de Tapsoba, Wellenreuther déviait le ballon dans ses propres cages, sonnant un peu plus ses partenaires (0-4, 44e). Au retour des vestiaires, Leverkusen poursuivait sur sa lancée avec un mélange irrésistible de talent et de réalisme. Feyenoord cherchait malgré tout à sauver l’honneur mais Timber voyait sa lourde frappe repoussée par Hradecky (55e). Dans la foulée, Hancko ne trouvait pas non plus la faille sur coup franc. En bloc bas - bien que toujours aussi menaçant dans ses projections - le Bayer Leverkusen gérait son avance malgré quelques frayeurs (67e, 69e) et un but refusé à Ayase Ueda pour une position de hors-jeu (74e). Un succès probant (4-0) et des débuts parfaits pour la bande à Xabi Alonso avant de retrouver l’AC Milan lors de la deuxième journée. Feyenoord, de son côté, se devra de relever la tête sur la pelouse de Girona.

La suite après cette publicité

Benfica assure l’essentiel

Dans l’autre rencontre de ce début de soirée, Benfica, dauphin du Sporting CP la saison passée, défiait les Serbes de l’Etoile Rouge Belgrade au stade Rajko-Mitic. Organisés en 4-3-3 et emmenés par Angel Di Maria et Vangelis Pavlidis, les ouailles de Bruno Lage prenaient rapidement le contrôle des opérations. Une domination finalement récompensée avant même la fin du premier quart d’heure. Sur un centre dévié de Bah, Aktürkoglu se montrait plus vif que Krunic et ouvrait le score au près (0-1, 9e). Surpris d’entrée de jeu, les hommes de Vladan Milojevic s’enhardissaient et apportaient du danger aux abords de la surface portugaise. Si Olayinka ne cadrait pas sa frappe (15e), Trubin s’interposait quant à lui sur les tentatives de Krunic (12e) et Elsnik (18e). Des interventions d’autant plus décisives que les Lisboètes faisaient le break à la demi-heure de jeu.

Sur coup franc, Kokçu, situé dans l’axe à environ 20 mètres, enroulait parfaitement du pied droit pour tromper Glazer, figé sur sa ligne (0-2, 29e). Réaliste sans être brillant, Benfica - qui perdait Bah sur blessure (37e) - virait assez logiquement en tête à la pause. En seconde période, l’Etoile Rouge tentait de revenir et mettait rapidement la pression sur la défense lusitanienne. Bien en place et soulagé par un Trubin inspiré, Benfica parvenait cependant à bloquer les différentes offensives adverses. En fin de match, le nouvel entrant Felicio Milson sauvait l’honneur (1-2, 86e). Un but finalement anecdotique. Rigoureux tactiquement et autoritaire dans le duel, le SLB validait une première victoire dans cette édition 2024-2025. Lors de la prochaine journée, Benfica défiera l’Atlético de Madrid. De son côté, l’Etoile Rouge Belgrade aura très fort à faire sur la pelouse de l’Inter Milan, tenu en échec par Manchester City pour son entrée en lice.

La suite après cette publicité

Les résultats de 18h45

Etoile Rouge Belgrade 1-2 Benfica : Felicio Milson (86e) / Aktürkoglu (9e) et Kokcu (29e)

Feyenoord Rotterdam 0-4 Bayer Leverkusen : Wirtz (5e, 36e), Grimaldo (30e) et Wellenreuther (44e, csc)