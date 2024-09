Botafogo explique l’arrivée inattendue de Mohamed El Arouch

Mohamed El Arouch était annoncé comme LA nouvelle pépite en devenir made in Olympique Lyonnais. Lancé pour la première fois en Ligue 1 à 18 ans par Laurent Blanc le 25 février 2023 à l’occasion d’un déplacement à Angers (il a fêté son 19e anniversaire le 6 avril), le jeune milieu de terrain semblait avoir une carte à jouer au sein d’un OL peu fringant en Ligue 1. Mais à part une apparition en quart de finale de Coupe de France trois jours après contre Grenoble et une autre en championnat face à Nice le 27 août 2023, El Arouch n’a plus porté le maillot de l’équipe première rhodanienne.

Pour expliquer ce faible temps de jeu avec les pros, Laurent Blanc s’était justifié en février 2023. «C’est un bon jeune joueur et un beau joueur. Mais ça ne suffit pas, vous devez le comprendre. Le niveau L1 quoiqu’on en dise, c’est différent de ce qu’on peut avoir en réserve. C’est une étape à passer. C’est bien d’être un bon et un beau joueur, c’est une qualité importante pour moi. Sentir le jeu, c’est bien, mais après il y a le domaine physique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte.» Depuis, Mohamed El Arouch a surpris tout son monde.

Textor a voulu sauver le soldat El Arouch

Recruté cet été à Botafogo, le milieu lyonnais est donc parti se relancer dans l’un des clubs de la galaxie Eagle en y signant un contrat jusqu’en 2026. Le Français n’est pas le seul à avoir traversé l’Atlantique pour atterrir à Rio de Janeiro puisqu’Adryelson a fait le même chemin. Sauf que le milieu de 20 ans n’a toujours pas été officiellement présenté à la presse. Difficile donc d’en savoir plus sur ce nouveau défi. Aujourd’hui, El Arouch n’a toujours pas joué avec sa nouvelle équipe, car il doit encore poursuivre des exercices physiques selon la radio carioca locale Tupi.fm.

Cependant, l’un des dirigeants de Botafogo, Alessandro Brito, est sorti du silence sur Botafogo TV pour expliquer cette arrivée inattendue du Français au Brésil. « C’est intéressant parce qu’il a toujours été au centre de l’attention à Lyon. Il a toujours été le meilleur joueur de sa génération à Lyon et en France. Il a souffert de quelques blessures ces derniers mois, mais il y a quand même eu quelques offres. Le FC Barcelone a même fait une offre pour lui, mais Lyon l’a toujours retenu. John, croyant en notre projet et en nos professionnels, a dit que la meilleure façon de récupérer l’athlète, pour qu’il puisse performer, était de ne pas le laisser à Lyon, mais de l’envoyer à Botafogo, pour qu’il ait cette attention, ce côté familial qu’a Botafogo. C’était le choix du joueur et de John de l’envoyer à Botafogo afin de sauver le potentiel de Mohamed. » L’avenir nous dira si ce choix s’avèrera payant ou non.