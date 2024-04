La drôle de fresque de Kylian Mbappé à Madrid

Madrid s’apprête déjà à accueillir Kylian Mbappé. La capitale espagnole verra le Français débarquer sur ses terres cet été, et un véritable raz-de-marée médiatique est à prévoir, en Espagne et ailleurs. Une présentation galactique dans ce tout nouveau Bernabéu lui sera également réservée, comme pour Cristiano Ronaldo à l’époque.

Et ce mardi, une fresque à son effigie a été aperçue à Madrid. On peut le voir arriver avec ses valises, sur laquelle on retrouve un drapeau tricolore, alors que le joueur lui porte un béret. Cliché, mais sympathique !