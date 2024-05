Guy Roux et Auxerre s’amusent en Chine

Champion de Ligue 2, l’AJ Auxerre a terminé la saison et peut se reposer avant le prochain exercice en Ligue 1. Un moment de festivité qui a emmené les Bourguignons jusqu’en Chine. En effet, le propriétaire du club James Zhou a convié les joueurs, le staff et de nombreuses personnes sur ses terres.

Parmi eux, on retrouve évidemment Guy Roux (85 ans), coach emblématique de l’AJA entre 1961 et 2005. L’ancien entraîneur a l’air plutôt amusé par les festivités comme on le voit dans une vidéo prise par le défenseur Jubal où on le retrouve sur un pousse-pousse.