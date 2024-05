Bayern Munich : Thomas Tuchel allume violemment l’un de ses joueurs !

Hier après-midi, le Bayern Munich a appris une bien mauvaise nouvelle. À quelques heures seulement de la 1/2 finale aller de l’UEFA Champions League face au Real Madrid, les pensionnaires de l’Allianz Arena ont acté le forfait de Matthijs de Ligt, qui était incertain en raison d’une blessure au genou. Pourtant, le Néerlandais était annoncé titulaire par les médias allemands le matin même. Pour le remplacer et accompagner Eric Dier dans l’axe central, Thomas Tuchel a décidé de miser sur Kim Min-jae. Un choix qui s’est avéré désastreux. En effet, le défenseur sud-coréen a passé une sale soirée face aux Merengues.

Coupable sur les deux buts madrilènes

Son cauchemar a commencé à la 24e minute lorsqu’il s’est fait avoir comme un bleu par l’appel contre-appel de Vinicius Jr, servi idéalement par Toni Kroos sur l’ouverture du score (0-1). Il n’a jamais réussi à s’en remettre, lui qui a été malmené par le Brésilien. Puis, il a été de nouveau coupable sur le pénalty puisqu’il a accroché Rodrygo dans la surface à la 82e. Ce qui a permis aux Madrilènes d’égaliser (2-2). Forcément, l’ancien joueur de Naples a été sanctionné par la presse. La Rédaction FM lui a donné la note de 2 pour l’ensemble de son œuvre.

En Allemagne, Sport1 lui a attribué un 5. Ce qui n’est pas une bonne chose puisque là-bas la meilleure note est 1. Le média allemand a d’ailleurs écrit à son sujet : « il a commencé fort, mais lorsque Vinícius a marqué le but, il a été attiré trop loin et n’a pas pu suivre. Il a ensuite brièvement repris confiance en lui avec de bons duels au sol et dans les airs. Cependant, à la 82e minute, il a commis la même erreur que lorsqu’il a encaissé le but et il a bêtement donné au Real le penalty qui a conduit à l’égalisation. » En Espagne aussi le pauvre défenseur du Bayern Munich est pointé du doigt.

La presse n’est pas tendre

Relevo a notamment titré : «la nuit la plus sombre de Kim Min-jae» avant d’ajouter : «Kim-Min Jae n’oubliera sûrement pas le match aller contre le Real Madrid à l’Allianz Arena. Le défenseur central sud-coréen a réalisé un match désastreux. Le match nul de mardi soir a mis en lumière le défenseur asiatique, qui a été l’un des responsables des buts du Real Madrid.» Après le match, Manuel Neuer a tenté de voler au secours de son coéquipier, très décevant hier. «Nous en avons parlé dans le vestiaire. Des erreurs arrivent, cela fait partie du football. Cela ne veut pas dire qu’il sera mauvais lors des prochains matches. »

Le gardien a ajouté : «tout n’était pas mauvais non plus aujourd’hui. Il a très bien joué aujourd’hui. Mais dans certains moments cruciaux, il n’a peut-être pas pris les bonnes décisions, ce qui arrive toujours dans le football.» Thomas Tuchel a été un peu plus dur en conférence de presse. «Il a été trop gourmand à deux reprises. Il a fait le premier pas trop tôt contre Vinicius lors du premier but et a été rattrapé par la passe de Toni Kroos. Il a spéculé et s’est montré trop agressif. Dans le deuxième but, malheureusement c’était une autre erreur. Nous étions 5 contre 2, nous avions l’avantage, il n’était pas nécessaire de défendre de manière agressive contre Rodrygo. Au moment où Eric était sur le point d’aider, il [Kim] l’a amené [Rodrygo] au sol. Malheureusement, avec leur qualité, ces erreurs sont punies. Mais bon, ça arrive.»

Tuchel le critique

Il en a remis une couche sur Prime Video. Ses propos sont relayés par RMC Sport. «Il ne doit pas participer au contre-pressing de manière aussi agressive. (…) Ensuite l’attaquant est tellement libre. En tant que défenseur central, ce n’est pas possible. S’il était monté et que quelqu’un d’autre avait couvert dans son dos, alors d’accord. Mais là, il est tout simplement beaucoup trop gourmand. Ce n’est tout simplement pas possible! Participer au contre-pressing de manière aussi agressive avant que le ballon ne soit joué, c’est trop gourmand…»

Il a ajouté au sujet du deuxième but : «une deuxième fois trop gourmand. Dans cette situation, il a la trajectoire intérieure. Et puis sans raison, il libère soudainement cette trajectoire intérieure pour Rodrygo. Il est mieux placé tout le temps de l’action, et au moment où la passe est faite, il se retrouve mal placé. Et puis Eric Dier vient en plus à la rescousse. C’est tout simplement trop gourmand. Et si l’erreur de positionnement se produit, reste au moins sur tes pieds… Ce n’est pas assez intelligent.» A priori, il sera compliqué pour le malheureux Kim Min-jae de débuter la semaine prochaine au Santiago-Bernabéu.