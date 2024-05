La Juventus Turin fonce sur Mason Greenwood

Auteur d’une bonne saison sous les couleurs de Getafe en prêt, Mason Greenwood a regagné du crédit auprès des clubs européens. Après ses affaires extra sportives, l’Anglais devait se racheter sur le pré. Il a inscrit 8 buts et délivré 6 passes décisives en 28 matchs de Liga, dont deux réalisations et une offrande sur le dernier match, face à Almeria (3-1). Ses performances sur le terrain sont convaincantes, même du côté de Manchester United, club avec lequel il est sous contrat jusqu’en 2025, mais pour des raisons éthiques, son avenir est plus qu’incertain outre-Manche.

Un départ définitif est à l’étude, et la Juventus Turin semble intéressée pour le récupérer. D’après les informations de la Gazzetta dello Sport, le directeur sportif de la Juve, Cristiano Giuntoli, apprécie son profil de joueur habile techniquement et capable de jouer en deuxième attaquant. Ses situations contractuelle et personnelle font que la Vieille Dame ne devrait pas casser sa tirelire pour s’offrir ses services, un aspect important pour les Bianconeri.