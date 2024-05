Euros 2024, Angleterre : Gareth Southagte justifie sa surprenante liste

5 jours après Didier Deschamps, c’était au tour de Gareth Southgate de divulguer sa liste de joueurs présents à l’Euro. À l’inverse de son homologue français, le sélectionneur des Three Lions a opté pour une tactique. Ce mardi, il a communiqué une pré-liste de 33 éléments où pas mal de cadres de ces dernières années sont déjà absents. On pense surtout à Jordan Henderson (Ajax), capitaine ces dernières années, Marcus Rashford (Manchester United), Reece James (Chelsea), Ben Chilwell (Chelsea), Eric Dier (Bayern Munich), Ben White (Arsenal) et Jadon Sancho, lequel revient très bien du côté du Borussia Dortmund où il s’apprête à disputer la finale de la Ligue des Champions.

C’est Declan Rice qui hérite du brassard de capitaine, et qui pourrait bien soulever la coupe Henri-Delaunay le 14 juillet prochain à Berlin. Au même titre que l’Allemagne et les Bleus, les Anglais font partie des grands prétendants pour la victoire finale. Mais avant de penser à cela, Southgate a dû se justifier face à la presse sur ses différents choix, à commencer par cette liste élargie qu’il devra réduire le 7 juin prochain. «Cette annonce de 33 n’est pas une définition tout à fait juste de ce que nous allons faire mais ça nous permet d’intégrer de jeunes joueurs». Il fait référence ici à Jarrad Branthwaite, Jarell Quansah, Adam Wharton ou encore la nouvelle pépite de Manchester United, Kobbie Mainoo, déjà appelée en mars.

Rasfhord victime de la concurrence

Ce sont surtout les absents qui se remarquent. On pense bien sûr à Marcus Rashford (60 sélections, 17 buts) et Jordan Henderson (81 sélections, 3 buts). Le premier est victime de la très grosse concurrence en attaque, lui qui a vécu un exercice compliqué en club. «Ce sont bien sûr des décisions difficiles. Vous parlez de très bons joueurs qui ont été importants pendant plusieurs années. Avec Marcus, d’autres joueurs à sa place ont connu une meilleure saison. C’est aussi simple que cela.» Des éléments comme Ivan Toney (Brentford), Ollie Watkins (Aston Villa) et surtout Cole Palmer (Chelsea) lui ont été préférés. Pour l’ancien milieu de Liverpool en revanche, c’est son incertitude physique qui a eu raison de sa sélection.

«Hendo (Henderson, ndlr) a raté cinq semaines et n’a pas pu retrouver l’intensité depuis. C’est un professionnel fantastique, c’était une décision difficile à prendre car il m’a tellement soutenu, explique Southgate en conférence de presse. Ben (Chilwell), Marcus, Jordan étaient tous incroyablement professionnels et ils ont bien géré la situation.» Plus étonnant en revanche, la convocation de Luke Shaw (31 sélections, 3 buts), lequel enchaîne les gros pépins cette saison (15 matchs joués avec MU), et actuellement blessé. «Il a raté beaucoup de matchs mais il est le premier choix. Nous lui donnons plus de temps, précise le sélectionneur par certain du tout de pouvoir faire appel à lui dans sa liste définitive. Je ne sais pas ce qui est réaliste en ce moment. On a parlé avec Manchester United. Je dois dire que Shaw est loin d’être prêt.»

Des incertitudes en défense et au milieu

Cette équipe prétendante au titre est donc confrontée à pas mal d’incertitudes, notamment en défense. L’absence de Reece James étonne, surtout que Trent Alexander-Arnold a été convoqué au milieu de terrain, quand Jude Bellingham est considéré comme attaquant. C’est également le cas pour Phil Foden dont l’objectif sera surtout de lui trouver la meilleure place dans le collectif. «Il a joué à droite, à gauche ou au centre. La clé pour Phil est l’endroit où il conclut, pas sa position de départ», abonde un Soutghate en fin de contrat. Le rêve serait de conclure sur un titre, lui qui tourne autour depuis le début de son mandat. «Tout le monde attend ce titre. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas beaucoup de travail devant nous.»