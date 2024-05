Euro 2024 : la liste des 33 de l’Angleterre sans Marcus Rashford et Jordan Henderson

Trois ans après l’échec contre l’Italie en finale de l’Euro, l’Angleterre revient cet été animée par le désir d’enfin soulever ce trophée continental. Du 14 juin au 14 juillet, l’Allemagne accueille le championnat d’Europe, et les Three Lions sont considérés comme des favoris pour le sacre final. Le sélectionneur Gareth Southgate a annoncé aujourd’hui une liste de 33 joueurs qui représenteront l’Angleterre pour l’Euro. Son staff, les joueurs et lui se savent attendus, compte tenu de l’effectif à leur disposition pour cette compétition. Le coach de 50 ans sait également que son avenir est lié au parcours de son équipe dans la compétition.

«En tant que sélectionneur, il faut y penser à chaque tournoi, car à chaque tournoi auquel j’ai participé, la moitié des sélectionneurs ont perdu leur emploi à la fin de la compétition. Je suis très détendu, l’ambition est de gagner. Nous n’avons pas peur d’en parler, nous savons à quel point ça sera difficile. Il y a beaucoup de bonnes équipes (…) Nous devons être parfaits et exceptionnellement bons, c’est le niveau que nous devons atteindre pendant cette période», a-t-il récemment confié devant les médias.

Une liste sans surprises

L’objectif étant fixé, Gareth Southgate se devait de sélectionner les meilleurs joueurs à sa disposition pour remporter le tournoi. La jeunesse dorée de l’Angleterre s’est affirmée cette saison, avec notamment Phil Foden, Jude Bellingham, Kobbie Mainoo ou encore Cole Palmer en figures de proue. Tous ces joueurs font partie de la liste, tout comme les cadres Declan Rice, Harry Kane ou encore Kyle Walker. Le championnat anglais est évidemment représenté, avec une majeure partie de la liste liée à la Premier League, seul Bellingham (Real Madrid) et Harry Kane (Bayern Munich) jouent à l’étranger.

Pour rappel, l’Angleterre est dans le groupe C, en compagnie de la Slovénie, du Danemark et de la Serbie. Les Three Lions joueront leur premier match contre la Serbie (16 juin, 21 heures), avant de défier le Danemark (20 juin, 18 heures) et la Slovénie (25 juin, 21 heures), avant un potentiel huitième de finale.

La liste de l’Angleterre :

Gardiens : Dean Henderson (Crystal Palace), James Trafford (Burnley), Jordan Pickford (Everton) et Aaron Ramsdale (Arsenal)

Défenseurs : Jarrad Branthwaite (Everton), Lewis Dunk (Brighton), Joe Gomez (Liverpool), Marc Guéhi (Crystal Palace), Ezri Konsa (Aston Villa), Harry Maguire (Manchester United), John Stones (Manchester City), Jarell Quansah (Liverpool), Luke Shaw (Manchester United), Kieran Trippier (Newcastle) et Kyle Walker (Manchester City)

Milieux : Jude Bellingham (Real Madrid), Conor Gallagher (Chelsea), Curtis Jones (Liverpool), Adam Wharton (Crystal Palace), James Maddison (Tottenham), Declan Rice (Arsenal), Kobbie Mainoo (Manchester United) et Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

Attaquants: Jarrod Bowen (West Ham), Eberechi Eze (Crystal Palace), Phil Foden (Manchester City), Anthony Gordon (Newcastle), Harry Kane (Bayern Munich), Cole Palmer (Chelsea), Jack Grealish (Manchester City), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Brentford) et Ollie Watkins (Aston Villa)