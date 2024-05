PSG : la révélation de Gonçalo Ramos sur Kylian Mbappé

C’est une première saison plutôt satisfaisante pour le buteur lusitanien. Arrivé l’été dernier pour une belle somme, 65 M€ millions d’euros (80 millions d’euros avec les bonus), Gonçalo Ramos a par exemple inscrit 11 buts en 26 apparitions en Ligue 1, avec 14 titularisations seulement. Le replacement de Kylian Mbappé dans l’axe lui a porté préjudice, mais il ne lui en veut pas, comme il l’a fait savoir en conférence de presse avant ce match contre Dortmund.

Il a ainsi évoqué le rôle de leader du Bondynois. *« Kylian Mbappé est l’un des joueurs qui parle le plus avec les autres. Avec Marquinhos et Danilo, ils nous aident à avoir confiance. On sait ce qu’on doit faire pour relever ce défi », a ainsi répondu l’attaquant lusitanien, qui devra vraisemblablement se contenter, au mieux, d’entrer en cours de jeu mercredi soir en terres allemandes.

